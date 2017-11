Evotec – dieser Termin wird entscheidend

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Bei Evotec stehen sich derzeit zwei Fronten gegenüber. Auf der einen Seite stehen die Analysten, welche die Aktie mit “kaufen” oder neutral beurteilen, was angesichts der Kursexplosion der Vergangenheit ebenfalls eher positiv zu bewerten ist. Auf der anderen Seite stehen Shortseller mit massiven Leerverkaufspositionen. Zum Wochenbeginn hat die Deutsche Bank das Kursziel für Evotec vor Zahlen am Mittwoch zum dritten Quartal von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf “Hold” belassen. Wir werfen um 18.00 Uhr in unserem Webinar für CMC Markets einen Blick auf die Aktie -

Unser Favorit auf Evotec ist der Inliner HW7ZES. Bullen greifen zum Turbo-Bull HU9V74, für Bären eignet sich der Turbo-Bear HW4L0N - jeweils Hebel vier.

Das Biotechnologieunternehmen dürfte gute Resultate präsentieren, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer Studie vom Montag. Friedrichs rechnet mit einem Umsatzwachstum von rund 44 Prozent im Jahresvergleich. Bei dem höheren Kursziel berücksichtigte der Experte unter anderen seine erhöhten Gewinnprognosen für die Jahre ab 2018. Auf die aktuelle Meldung bezüglich einer akademischen Kooperation in der Nierenforschung ging er nicht explizit ein.

In der vergangenen Woche hat ein Analyst des Bankhaus Lampe für eine kräftige Zwischenerholung gesorgt. Dort stufte man die Aktie mit “kaufen” und einem Kursziel bei 26 Euro ein. Ein Blick in den Bundesanzeiger zeigt die andere Seite. Dort spekulieren die Shortseller Lakewood Capital Management, Wellington Management Company, Systematica Investments Limited mit über zweieinhalb Prozent der Evotec-Aktien durch Leerverkäufe auf fallende Kurse. In unserer Relativen-Stärke Liste ist Evotec zuletzt unter die Flop-Aktien gerutscht.

Evotec wird in die Flop-10-Liste durchgereicht

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen.

Die Berechnung der Relativen Stärke nach Levy – kurz RSL – erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen. Zusätzlich ist in der Spalte DIX der Abstand der Aktie zur 200-Tage-Linie in Prozent angegeben.

Name Kurs %Änd. DIX RSL AIXTRON SE NA O.N. 14,54 2,394 124,338 1,41 SILTRONIC AG NA O.N. 133,5 1,17 70,55 1,33 WACKER CHEMIE O.N. 140,85 2,14 33,86 1,21 LUFTHANSA AG VNA O.N. 28,04 -0,16 52,167 1,19 COVESTRO AG O.N. 83,81 1,44 21,32 1,18 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 162,95 -0,31 17,58 1,18 MORPHOSYS AG O.N. 80,02 3,32 32,11 1,17 PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. 159,25 3,04 27,59 1,17 INFINEON TECH.AG NA O.N. 24,375 1,711 27,062 1,159 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 20,355 3,22 37,942 1,149

Name Kurs %Änd. DIX RSL GFT TECHNOLOGIES SE 12,44 -1,931 -29,755 0,801 NORDEX SE O.N. 8,76 -2,123 -31,734 0,867 ADVA OPT.NETW.SE O.N. 5 0,14 -38,906 0,892 KION GROUP AG 68,67 1,25 2,56 0,91 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 16,575 0,485 21,675 0,939 THYSSENKRUPP AG O.N. 23,35 -0,384 -2,907 0,949 STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 3,726 1,058 -16,129 0,957 DEUTSCHE EUROSHOP NA O.N. 31,1 -0,336 -13,338 0,962 EVOTEC AG O.N. 17,79 -3,341 37,966 0,964 TELEFONICA DTLD HLDG NA 4,38 0,183 -0,016 0,964

Quelle: dpa-afx, eigene Recherche