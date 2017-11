Evotec – brisante News

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Evotec ist seit einigen Wochen im Visier von Leeverkäufern. Seit dem Herbst ist die Aktie von 22 auf 13 Euro gefallen, in der vergangenen Woche beschleunigte sich der Abwärtstrend um weitere knapp 40 Prozent. Nun sind weitere Informationen zu den möglichen Hintergründen bekannt geworden. Wir stellen die Meldung von dpa-afx vor. In unserem Defensivdepot finden Sie einen Discounter auf Evotec mit der WKN DM4AVP. Für Bullen haben wir den Turbo-Bull TD8427 mit Hebel 5 in unserer Produktauswahl.

“Hedge-Funds setzten hinter vorgehaltener Hand auf den Wegfall wichtiger Service- und Meilensteinzahlungen ab 2020. Es geht wohl um den Standort Toulouse, der zugleich infrage gestellt wird. Evotec war hier mit Sanofi 2015 umfangreiche Kooperationen eingegangen. Bis heute wurde der Standort von 207 auf 360 Mitarbeiter ausgebaut. 80 Mitarbeiter davon bedienen Sanofi als Kunde, wie uns CEO Dr. Lanthaler darlegte. Die sog. Cost-Coverage durch Sanofi liegt bei 30 Mio. € p. a. Bei Wegfall dieser Cost-Coverage in zweieinhalb Jahren resultiert daraus eine Belastung der Profi tabilität von 25 Mio. €. Das muss kompensiert werden. Per 2017 liegen die Konsensschätzungen beim Gewinn um 37 bis 38 Mio. €. Die Wahrscheinlichkeit einer Schließung von Toulouse sehen wir jedoch als gering an. Ein umfangreiches Update folgt nächste Woche.”

Quelle: DPA-afx, eigene Recherch