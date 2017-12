Evotec: Wir geben nie auf! Kommt jetzt die erwartete neue Trading-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Am 13.12. hatten wir zuletzt im RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit Evotec beschrieben und der Titel des Beitrags lautete: „Evotec: Nächster Versuch für einen mutigen Trade! Da könnte was gehen!“ Bestimmte Werte haben wir ständig im Auge und geben niemals auf. Das ist auch bei Evotec so, denn mit dieser Aktie konnten wir schon satte Erfolgsmeldungen präsentieren. Unsere Trading-Idee vom 13.12. hat nicht funktioniert, denn die Aktie verlor von 15,04 Euro ausgehend wieder und landete im Tagesverlauf am Mittwoch bei 12,82 Euro.





Es gab noch keine Gegenwehr, die einen Einstieg zwingend nahegelegt hatte und nur die „ganz harten“ greifen in fallende Messer. Man muss allerdings sagen, dass man bei Beobachtung der Realtime-Kurse auch manchmal einen Zeitpunkt erkennt, der innerhalb einer Abwärtsbewegung einen mutigen frühen Einstieg als durchaus zweckmäßig erscheinen lässt. Den absolut günstigsten Punkt erwischt man bekanntlich fast nie, aber nervenstarke Trade schaffen diesen Punkt oft „hautnah.“ Tatsache ist, dass die 200-Tage-Linie nur ganz kurz über dem Tageskurs liegt und sollte diese aufsteigende Linie überschritten werden, kann es mit Evotec wieder schnell nach oben gehen. Bisher hat sich die Unterstützung bei 11,52 Euro als stabil erwiesen und diese Marke bietet einen Stoppkurs, den man nicht verfehlen sollte.Nach dem steilen Anstieg seit Jahresbeginn bis zum Allzeithoch könnte es bei Unterschreitung der Unterstützung sehr schnell ziemlich weit nach unten gehen. Das bedeutet, dass man diese Aktie und einen Trade damit nie aus dem Auge lassen sollte. Bei einer Gegenreaktion wird der Einstiegspunkt schnell erkennbar sein. Bleiben Sie auf jeden Fall wachsam! Ab wann wir womit in den Trading-Modus gehen, erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren