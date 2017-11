Evotec: Volltreffer bis zu 65% Tagesgewinn! Mal sehen, ob da mehr geht!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Erst am 01.11. hatten wir im RuMaS Express-Service eine Trading-Chance mit Evotec beschrieben und der Artikel hatte folgenden Titel: „Evotec: Wann kommt die Gegenwehr? Wir bleiben am Ball und sind bereit!“ In diesem Beitrag hatten wir u.a. geschrieben: „Die charttechnische Unterstützung ist erst bei 15,66 Euro zu erwarten und man darf gespannt sein, ob es vorher eine Trendumkehr gibt. Sollte die Aktie vor der Unterstützung drehen, was wir glauben, muss man sehr gut aufpassen den passenden Einstiegskurs zu finden.



Selbst wenn der nächste Erholungsversuch wieder abgebrochen wird, könnte man mit einem entsprechenden Hebel trotzdem mit einem kurzen Trade einen schönen Gewinn einfahren.“ Am 02.11. gab es einen krassen Kursausschlag nach oben und wer unseren Einstiegskurs für den Trade mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat genutzt hat, konnte einen Tagesgewinn von bis zu mehr als 65 % (zu Handelsschluss waren es noch 52% Tagesgewinn!) machen. Für den Kursgewinn war das Bankhaus Lampe verantwortlich, die Evotec von „halten“ auf „kaufen“ heraufgestuft hatte und ein Kursziel von 26,00 Euro genannt hatte. Jetzt kommt es auf die Zahlen an. Das Unternehmen hat angekündigt, dass man die Neunmonatszahlen am 08.11. veröffentlichen wird. Diejenigen, die unserem Börsentipp gefolgt sind, sollten den satten Gewinn auf jeden Fall sehr gut absichern, denn die Lage ist noch nicht bereinigt. Trotzdem sehen wir Chancen für Nachzügler, denn wir glauben nicht, dass Evotec die Börsianer mit schlechten Zahlen überraschen wird. Ab wann wir womit in den Trading-Modus gehen, erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.