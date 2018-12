Evotec: Volltreffer

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Kurz vor Jahresultimo liefert das Biotech-Unternehmen Evotec noch einstarkes Kaufargument für die Aktie. Wobei: Ganz überraschend kam dasnicht, was Evotec nun verkünden konnte. Bereits mit der Vorlage derZahlen zum dritten Quartal zeichnete sich ab, dass die bisherigenJahresprognosen als sehr konservativ zu werten waren.Während Evotec auf Basis der Neun-Monats-Zahlen ein Umsatzwachstum von57 % und einen Zuwachs beim operativen Gewinn um 77 % auf Ebene EBITDAausweisen konnte, lagen die Zielgrößen für das Gesamtjahr immer noch bei30 % bzw. mindestens 30 % Zuwachs. Entsprechend hatten wir kürzlich dieErwartung einer baldigen Hochstufung der Prognose geäußert und darausauch eine Kaufempfehlung abgeleitet.Nur wenige Tage später ist es nun auch passiert. Jetzt rechnet Evotecfür das Gesamtjahr mit einem Anstieg beim EBITDA um mehr als 45 %. Auchdieser Wert könnte unter Umständen am Ende noch zu toppen sein.Allerdings wollen wir nicht außen vor lassen, dass das Unternehmen aufder einen Seite zwar eine starke Geschäftsentwicklung zeigen kann, aufder anderen Seite natürlich mit einer prallgefüllten Auftragspipelineauch Kapazitäten aufbauen muss, was entsprechende Kosten verursacht.Das könnte auch ein Thema im nächsten Jahr werden. Denn Evotec-ChefWerner Lanthaler hatte noch vor der Prognoseanhebung per Interviewsignalisiert, dass er bereits für das erste Quartal 2019 erneut sehrgute Ergebnisse erwartet. Insbesondere bei Forschungsallianzen rechneter mit noch mehr Zuwachs als in diesem Jahr schon gesehen. In diesemZusammenhang stellte er auch in Aussicht, dass sich das Unternehmenwieder selbst „hohe Ziele“ stecken werde.Man darf also gespannt bleiben. Die Prognoseanhebung sowie der, wennauch etwas wenig konkrete Ausblick konnten die Aktie von Evotec zurWochenmitte wieder deutlicher beflügeln. Das ist auch auscharttechnischer Sicht wichtig, da der Wert in den vergangenen Wochen imBereich von 17,30 Euro eine Unterstützungslinie ausgebildet hatte, vonder er sich nun wieder lösen konnte.Dennoch muss natürlich ein Engagement in Evotec weiterhin eher dasPrädikat „Spekulativ“ bekommen. Denn noch stehen die Breaks dergleitenden Durchschnitte der letzten 50 bzw. 100 Tage (letztere bei gut19 Euro) aus. Erst dann ist auch zu vermuten, dass wieder mehrInvestoren zugreifen. Immerhin bleibt bisher der von uns beschriebeneaufwärtsgerichtete Basistrend weiter gültig.