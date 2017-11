Evotec: Unterstützung fällt!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

In unserer Analyse vom 15.11.17 Evotec: Jetzt kaufen !?! hatten wir auf die aktuelle charttechnische Situation der Aktie (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq-Symbol: EVTCY) und auf die Unterstützung im Bereich der 200-Tage Linie (blau im Chart) hingewiesen. In der Folge konnte auch an dieser markanten Marke der Kursverfall des Biotech-Unternehmens nicht gestoppt werden. Damit trübt sich die Lage erneut weiter ein. Auch zum heutigen Wochenschluß verliert der Kurs und steht aktuell bei 12,67 Euro, sodaß sich hier die neunte rote Kerze in Folge abzeichnet. Da bist dato kein Umkehrsignal (durch Überschreiten des Vortageshochs) generiert wird, bleiben wir weiterhin an der Seitenlinie, belassen den Wert aber auf der Beobachtungsliste.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.