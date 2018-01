Evotec: Nach dem Trade ist vor dem Trade! Neue Gewinnchance in Sicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Am 28.12. hatten wir den letzten Beitrag über Evotec im RuMaS Express-Service. Er Titel des Artikels war: „Evotec: Wieder ein Volltreffer mit + 40% und da könnte noch mehr gehen!“ In unserer Stellungnahme an die Abonnenten hatten wir die Absicherung etwas zu vorsichtig gelegt und wir wurden gut in der Gewinnzone ausgestoppt. Wir sichern sehr oft ziemlich eng ab, weil wir gern die Gewinne mitnehmen und sie uns im Zweifel nicht wieder wegnehmen lassen wollen. Das Gute ist, dass man ja immer wieder einsteigen kann.



Nach dem Tief bei 12,745 Euro im Tagesverlauf vom 21.12. gab es am 27.12. einen starken Ausschlag nach oben mit einer kleinen Delle am 29.12. und 02.01., die aber am 03.01. gleich wieder geschlossen wurde. Da sieht wieder nach einer neuen Trading-Idee aus, für die wir gute Chance sehen. Es fehlt jetzt nur ein kleiner Kursgewinn, damit die 200-Tage-Linie eine neue Unterstützung bilden könnte und der Einstiegskurs erreicht ist. Ab wann wir womit in den Trading-Modus gehen, erfahren Sie immer, wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.