Evotec: Risiko weiter gestiegen

Beim Biotech-Unternehmen Evotec stehen die Vorzeichen auf Korrektur.Schon in den vergangenen Tagen hatte sich deutlicher Abgabedruckabgezeichnet, der nun seine volle Wirkung entfaltet. Dabei hatte dasUnternehmen in den letzten Tagen durchaus Positives zu berichten.Insbesondere die Meldung, dass man einen weiteren Partner für dieErforschung neuer Medikamente gefunden hat, birgt dabei mittel -bislangfristiges Potenzial.Gemeinsam mit der spanischen Pharmafirma Almirall will man Arzneien zurBehandlung von Hautkrankheiten entwickeln. Zwar wurden erneut keinekonkreten finanziellen Details genannt. Doch wie bei solchenForschungsallianzen üblich, wurden Evotec zum einen Zahlungen fürgeleistete Forschungsarbeiten zugesagt. Außerdem gibt esMeilensteinzahlungen sowie später eine Umsatzbeteiligung, wenn darausProdukte an den Markt gebracht werden können. Das Besondere an dieserneuen Allianz: Evotec kann damit sein eigenes Produkt-Portfolioverbreitern.Die letzten Forschungsallianzen, unter anderem mit Sanofi und NovoNordisk, hatten bekanntlich als Schwerpunkt krankhafte Fettleibigkeitbzw. Diabetes und damit zusammenhängende Erkrankungen. Nun also auchHautkrankheiten. Allerdings hilft dieser positive Nachrichtenflusskurzfristig der Aktie nicht weiter. Denn nachdem die Aktie erst vorkurzem mit 23,36 Euro auf Intraday-Basis ein neues Allzeithoch markierenkonnte, leidet der Wert nun unter deutlichen Gewinnmitnahmen. Was auchbegründbar ist mit Blick auf die bereits erreichte Gewinnbewertung. Sowird die Aktie für dieses Jahr mit einem geschätzten KGV von gut 90gehandelt.Wie weit kann es nun runtergehen? Es ist nicht unwahrscheinlich, dassdie besonders kurzfristig interessante 50-Tage-Linie bei derzeit 19,61Euro getestet wird. Sollte hier ein Durchbruch nach unten erfolgen, lägedie nächste Auffanglinie im Bereich von 18,40 Euro. Das maximalekurzfristige Korrekturpotenzial würden wir bei der 100-Tage-Linie um 17Euro ansiedeln. Damit sehen wir grundsätzlich erst einmal unsereErwartungen aus der letzten Analyse bestätigt. Natürlich bleibt Evotecweiterhin einer der spannendsten Biotech-Werte am deutschen Markt. Dochhier muss erst einmal etwas Luft aus der kurzfristig etwas heißgelaufenen Aktien gelassen werden, bevor eine Wiedereinstieg oder eineAufstockung der Position interessant wird.