Evotec: Nur eine Korrektur oder droht Schlimmeres?

Irgendwann trifft es auch die beste Aktie. In der letzten Handelswoche war nun Evotec an der Reihe. Nach einer monatelangen Rally ab Februar 2016 im Zuge derer der Kurs Bitcoin-artig um fast 700 % zulegen konnte, jetzt nun der harte Kursdämpfer. Mit 12,31 Prozent zeigen die Anteile den zweithöchsten Wochenverlust seit über drei Jahren. Das will schon etwas heißen. Besonders nach eigentlich ganz guten Zahlen für das 3. Quartal 2017. Doch den hohen Erwartungen wurde das Unternehmen nicht gerecht und die Aktie wurde abgestraft ...

Seit den Jahreshochs Anfang Oktober mit über 22 EUR ging es jetzt schon locker 30 % runter. Man muss schon sehr lange in der Kurshistorie zurückgehen, um einen ähnlich starken Kursrückgang finden zu können. Schon das allein, deutet meiner Einschätzung nach darauf hin, dass wir jetzt mehr also nur eine normale Korrektur im Aufwärtstrend sehen.

Im langfristigen Wochen-Chart wird es noch deutlicher: Nach Elliott Wave sehen wir seit Anfang 2009, damals hatte Evotec noch Pennystock-Status, zwei fast gleich lange 5-teilige Aufwärtsimpulse, die durch ein fünf Jahre andauerndes Dreieck getrennt sind. Eine derartige Konstellation spricht meiner Einschätzung nach für einen größeren Rückschlag und nicht nur für eine kleine Korrektur im Aufwärtstrend.

Wie skizziert, droht Evotec ein verhältnismäßig großer Ausverkauf hinein in die langfristige grüne Unterstützungszone, die zwischen ...

