Evotec, Lufthansa, Barrick Gold – die Schere schließen…

Die US-Börsen näherten sich zuletzt ebenso wie der TecDax ihren Rekorständen während der Dax keine Kraft hat. Selten war die Divergenz zu den großen US-Titeln im Nasdaq größer als in den letzten Wochen. Trotz Dividendenrendite und niedrigen Bewertungen verschmähen Investoren den Dax. Er ist mit dem FTSE der schlechteste der großen Indizes 2018 – der Dax ist out bei den Investoren. Es gibt allerdings Hoffnung: Indikatoren zeigen, dass es solche Phasen gibt und in seiner Dauer ist sie nun ausgereizt. Was könnte für Veränderung sorgen: Beispielsweise eine weiter strenge Politik der US-Notenbank. Kommende Woche ist zu erwarten, dass sie ihren Pfad der Zinserhöhungen bekräftigt. Das Momentum könnte dann mal wieder aus Zinssicht und Sicht der Bewertung Richtung Dax und Europa kippen.

Daher unsere Trading-Idee:

S&P 500 short einlegen oder aber massiv DAX-Titel nachkaufen und auf ein Zusammengehen der Schere spekulieren.

