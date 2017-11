Evotec mit Luft nach unten

Die weiterhin laue Geldpolitik der EZB war das Zeichen zur Rally für den Dax und er setzt es sagenhaft schnell um. Der Dax hat damit seit seiner Korrektur im Spätwinter 2016 rund 50 Prozent zugelegt von knapp 9.000 Punkten aus gesehen. Historisch dauert die Börsenrally ewig lange, wenn man den März 2009 als Ausgangspunkt nimmt. Defensive Anleger greifen zum Capped-Bonus PR774G auf den DAX. Absicherung gibt’s mit dem Reverse-Bonus CV0WB5.Das Verrückte – nach KGV-Gesichtspunkten sind Aktien eigentlich alles andere als billig, nimmt man jedoch den Zins als Vergleich und die hohen Dividendenrenditen mit rein, hatte er noch eine Menge Potenzial. Von einem Crash bis hin zum Kursziel 18.000 lässt sich fast alles argumentieren, je nachdem, welche Vergleiche man zieht. Nur eines steht fest – die Volatilität abgebildet über den VDax-New ist wieder sehr niedrig und der Markt kurzfristig heiß gelaufen. Wir wollen unseren Blick auf spannenden Grafiken erweitern. Als Chart des Tages stellen wir ihnen vor, wie die Märkte in der Regel auf einen Zinserhöhungszyklus reagieren.

Quelle: J.P Morgan

Blicken wir auf die Relative-Stärke, wo sich Evotec unter den Verlierern findet. Der Abstand zur 200-Tage Linie signalsiert weiteres Korrekturpotential.

Evotec: Abstand zur 200-Tage-Linie zeigt großes Restrisiko

Gewinne laufen lassen, Verluste begrenzen – lautet eine bekannte Börsenweisheit. Klingt zunächst einfach und recht logisch, in der Praxis sieht die Sache aber vielfach anders aus. Denn es gilt zwei Herausforderungen zu meistern:

Frühzeitig Aktien zu finden, bei denen sich ein neuer und vor allem nachhaltiger Trend abzeichnet. Die Schwierigkeit besteht darin, bei den unzähligen Papieren, die an deutschen Börsen gehandelt werden, den Überblick zu behalten. Meistens steigen Anleger zu früh aus, ein Großteil der Rally wird verpasst. Hier spielt vor allem die Psychologie den meisten Börsianern einen Strich durch die Rechnung.

Eine einfache Lösung stellt das System der Relativen Stärke dar, mit der Aktien ohne Emotionen und ausschließlich auf Basis von Berechnungen nach ihrer Trendstärke sortiert werden. Auf dieser Seite finden Sie jeden Tag aktualisiert die aussichtsreichsten Papiere aus dem 110 Aktien umfassenden HDAX, in dem die Unternehmen aus dem DAX, MDAX und TecDAX zusammengefasst sind. Die obere Tabelle zeigt die zehn trendstärksten Papiere an, in der unterenListe finden Sie die zehn schwächsten Werte, die sich derzeit eher auf der Short-Seite lohnen.

Die Berechnung der Relativen Stärke nach Levy – kurz RSL – erfolgt auf Basis von 55 Tagen und ist somit eher mittelfristig ausgerichtet. Wie das Konzept der Relativen Stärke aufgebaut ist und genutzt werden kann, können Sie unter der Rubrik Wissen: Mit Stärke zum Erfolg nachlesen. Zusätzlich ist in der Spalte DIX der Abstand der Aktie zur 200-Tage-Linie in Prozent angegeben.

Name Kurs %Änd. DIX RSL AIXTRON SE NA O.N. 13,855 3,396 117,519 1,378 SILTRONIC AG NA O.N. 131,5 3,38 69,83 1,34 LUFTHANSA AG VNA O.N. 28,22 2,993 54,512 1,212 WACKER CHEMIE O.N. 137,6 2,72 31,14 1,2 NEMETSCHEK SE O.N. 83 8,31 33,43 1,19 VOLKSWAGEN AG VZO O.N. 163,35 4,78 18,01 1,19 COVESTRO AG O.N. 82,92 0,68 20,31 1,18 INFINEON TECH.AG NA O.N. 24,485 4,169 28,15 1,175 SMA SOLAR TECHNOL.AG 41,935 5,378 46,265 1,174 RIB SOFTWARE SE NA EO 1 20,425 -3,359 39,206 1,165

Name Kurs %Änd. DIX RSL GFT TECHNOLOGIES SE 12,89 0,039 -27,547 0,821 NORDEX SE O.N. 8,864 -0,113 -31,501 0,866 EVOTEC AG O.N. 16,34 -9,298 27,76 0,892 KION GROUP AG 69,21 0,73 3,58 0,91 ADVA OPT.NETW.SE O.N. 5,2 -2,439 -36,667 0,918 STEINHOFF INT.HLDG.EO-,50 3,681 -3,588 -17,377 0,941 THYSSENKRUPP AG O.N. 23,475 2,489 -2,404 0,95 SUEDZUCKER AG O.N. 16,99 -0,059 -15,91 0,954 S+T AG (Z.REG.MK.Z.)O.N. 16,92 1,989 24,916 0,958 TELEFONICA DTLD HLDG NA 4,368 0,115 -0,233 0,96