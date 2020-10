Evotec: Klarer Kauf!

Evotec – Neuer Kurstreiber?

Liebe Leser,

der Evotec-Kurs konnte nun doch Schwung aufnehmen! Kürzlich hat niemand geringeres in das Unternehmen investiert, als Bill Gates. Der Microsoft Mitbegründer hat einer amerikanischen Tochtergesellschaft nun Fördermittel zugesprochen, um die Therapieforschung des Covid-19-Virus voranzutreiben. Die langfristigen Aussichten bleiben also weiterhin positiv. Alle weiteren Hintergründe lesen Sie in der heutigen Ausgabe der Aktie des Tages!

Heute Morgen machte diese Hammer-Meldung die Runde: Startinvestor Bill Gates fördert Evotec. Ziel soll es sein, die Entwicklung und Herstellung einer Antikörper-Therapie des Corona-Virus voranzutreiben. Hierbei soll der Fokus auf schwere Covid-19-Verläufe, bei anfälligen Bevölkerungsgruppen, in Ländern mit geringen und mittleren Einkommen sicherzustellen. Die Evotec-US-Tochter Just machte allerdings keine Angaben über die Höhe der Förderung. Die Aktie reagiert deutlich positiv auf diese Meldung.

Nachdem der Konzern einen Staatsfonds aus Abu Dhabi als neuen Großaktionär ins Boot geholt hatte, stürzten sich die führenden Analysehäuser mit neuen Einschätzungen auf die Position. Zuletzt hat RBC Capital Markets die Einstufung „Outperform“ erneuert. Ebenso wurde das Kursziel von 30 Euro beibehalten. Durch das Investment aus Abu Dhabi ergeben sich neue Potenziale. Denn die Kapitalspritze sollte dem Unternehmen zum Jahresende zu einem Mittelüberschuss verhelfen, statt der erwarteten Nettoverschuldung. Charles Weston schrieb ebenso in seiner Studie, dass die Wachstumspläne des Konzerns positiv erscheinen.

Kurz zuvor hat die Baader Bank eine neue Analyse über Evotec veröffentlicht. Nach der Kapitalerhöhung wurde die Einstufung auf „Add“ mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Der Analyst Bruno Bulic denkt, dass die Platzierung von neuen und günstigen Aktien eine gute Nachricht für das Unternehmen sei. Dadurch könnte die Bilanz gestärkt werden, führte der Analyst in seiner Studie fort. Davon soll vor allem die Entwicklungsstrategie im Bereich Biologika profitieren.

Der Eintritt des Staatsfonds aus Abu Dhabi ist äußerst wichtig für eine langfristige Veränderung der Aktionärsstruktur. Auf lange Sicht rechnen Analysten hier mit positiven Nebeneffekten. Die letzten 31 Analysen und Erneuerungen der Einschätzungen kamen unterm Strich allesamt zu einem Ergebnis: Ein klarer Kauf! Dennoch konnte diese Meldung für keinen Kursanstieg sorgen.

Die jüngsten Meldungen sorgen für Aufsehen. Zwar konnte der Einstieg des Staatsfonds aus Abu Dhabi nicht für deutliche Kursbewegungen sorgen, dafür aber die Förderung des Starinvestors Bill Gates. Jedoch muss interessierten Anlegern bewusst sein, dass bei den Aktien von Evotec ein langer Geduldsfaden gefragt ist. Langfristig sollten die fundamentalen Aussichten weiterhin positiv bleiben. Durch den eingeschlagenen Entwicklungskurs könnte, nach der Meinung einiger Analysten, die Aktie ihren weiteren Weg nach oben einschlagen.

from

Finanztrends by Erik Möbus

