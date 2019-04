Evotec: Ein Juwel entdeckt?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Vor 14 Tagen hatten wir zuletzt einen Blick auf Evotec geworfen. Damalsaus Anlass der präsentierten Jahresbilanz. Dabei hatten wir dieErwartung geäußert, dass Evotec auch in diesem Jahr mit spannendenForschungsallianzen aufwarten könnte, was den Kurs weiter nach obentreiben dürfte. Nun liegt die erste Nachricht dieser Art vor.Evotec konnte melden, dass man mit der ebenfalls in Hamburg ansässigenIndivumed GmbH eine Kooperation eingegangen sei. Diese neueForschungsallianz wurde am Donnerstag an der Börse zwar wahrgenommen,half aber der Aktie nicht. Das könnte auch an der Pressemitteilungliegen, die eher nach einem medizinischen Fachbuch klang - da dürftenviele Anleger nicht wirklich gewusst haben, worum es geht.Macht man sich die Mühe und schaut hinter die Kulissen, könnte sichdiese neue Allianz aber als regelrechte Goldgrube für die beteiligtenUnternehmen erweisen. Konkret wollen beide Firmen dieEvotec-Analyseplattformen mit der Indivumed-Krebsdatenbank„InviduType-2“ zusammenbringen und daraus neue Therapieansätze gegenDarmkrebs entwickeln. Das Besondere daran: Seit der Gründung vonIndivumed im Jahr 2002 hat die Firma eine Datenbank aufgebaut, diedarauf aufbaut, bei Krebspatienten Biopsien zu sammeln und diese zuanalysieren.Dies erfolgt unter anderem auf Genom-Ebene oder durch Analyse vonZellproteinen. Mittlerweile verfügt diese Datenbank über Daten von rund1.000 Patienten mit verschiedenen Tumoren. In das Evotec-Projekt sollenletztlich aber nur die Darmkrebspatienten einfließen. Die entsprechendenDatensätze sollen weiter ausgebaut werden. Evotec selbst hat diePatienten-Datenbank von Indivumed als die umfangreichste Datenbank imBereich Onkologie bezeichnet. Deshalb ist man auch bereit, nicht nureine Einmalzahlung zu leisten, um die Daten nutzen zu können, sondernIndivumed später bei entsprechenden Medikamenten auch amwirtschaftlichen Erfolg zu beteiligen. Natürlich bleiben diefinanziellen Details wie immer unter Verschluss.Doch die Tatsache, dass Evotec diesmal quasi die Seiten wechselt, weistschon darauf hin, welche Qualität die Indivumed-Daten haben müssen.Natürlich ist solch eine Kooperation ein mittel- bis langfristigesProjekt. Aber es ist sehr gut vorstellbar, dass später bei erstenForschungsergebnissen Pharma-Unternehmen mit an Bord geholt werden. Wasbedeutet das nun für die Aktie von Evotec? Nach der Rallye der letztenJahre und dem erreichten Bewertungsniveau ist es mehr alsnachvollziehbar, wenn es Phasen gibt, wo die Aktie etwas Luft ablassenmuss – insbesondere nach einer starken kurzfristigen Performance wie inden letzten Wochen. Wie schon ausgeführt, sehen wir die Aktie allerdingsim Bereich von 22/23 Euro nach unten relativ gut abgesichert. Zumaldamit zu rechnen ist, dass Evotec im Jahresverlauf weitere interessanteMeldungen zu Kooperationen absetzen kann. Temporäre Schwächephasen sinddaher Kaufgelegenheiten.