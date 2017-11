Evotec: Jetzt kaufen!?!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Hamburger Biotech Firma (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq-Symbol: EVTCY) gehörte in 2017 zu den absoluten Highflyern am Markt. Nachdem der Kurs Anfang Oktober bei 22,50 Euro ein letztes Jahreshoch erreicht hatte, kommt die Notierung seither wieder deutlich zurück und steuert heute mit der 200-Tage Linie (blau) eine sehr wichtige Unterstützung an. Trader, welche hier auf eine Gegenbewegung setzen möchten, sollten Ihre Position jedoch knapp unter der ominösen Linie mit einem StopLoss zur Verlustbegrenzung absichern. Aktuell notiert Evotec bei 13,65 Euro.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.