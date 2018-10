Evotec: Hält die Unterstützung?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der Evotec Kurs (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq-Symbol: EVTCY) konnte noch Anfang September im Hoch bis auf 23,36 Euro klettern, seither rutscht die Notierung jedoch immer deutlicher ab und erreichte am gestrigen Handelstag die wichtige 200-Tage Linie (blau im Chart eingezeichnet), welche den Kursverfall nun eigentlich bremsen sollte. Nach einer leicht stärkeren Eröffnung am heutigen Mittwoch bei 16,92 Euro erfolgt jetzt jedoch ein neuerlicher Test der Unterstützungsmarke. Am frühen Nachmittag steht Evotec aktuell bei 16,23 Euro. Fällt die Unterstützung, dürfte es in der Folge zu weiteren Kursabgaben kommen.Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.