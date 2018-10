Evotec: Es wird gefährlich

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie des Biotech-Unternehmens Evotec steht weiter unter erheblichemMarktdruck. Angesichts einer angeschlagenen Charttechnik droht hier dienächste Verkaufsstufe – und das, obwohl das Unternehmen operativdurchaus Positives zu bieten hat. Das Kerngeschäft von Evotec bleibt dieErforschung von neuen Wirkstoffen mithilfe der eigenen Molekülbibliothek.Doch dieses Geschäft ist natürlich massiv abhängig davon, dass manForschungspartner findet, die entsprechend identifizierte Wirkstoffeauch weiter entwickeln wollen und bereit sind, schon während der Such-und der ersten Testphase entsprechende Zahlungen zu leisten.Diesbezüglich hatte Evotec in den vergangenen Monaten mehrereaussichtsreiche Forschungsallianzen zu vermelden. Und auch aktuell kannman weiter liefern. Denn mit dem französischen Pharmakonzern Sanofi, mitdem man bereits eine Kooperation hat, will man weitere Projekte anschieben.Was dies finanziell bedeutet, bleibt zwar unklar. Doch bestätigt dieserneut die herausragende Marktstellung von Evotecs Wirkstoff-Bibliothek.Allerdings lässt das die Börse derzeit kalt. Schon bei unserer letztenBesprechung Mitte September an dieser Stelle mussten wir konstatieren,dass die positive Nachrichtenlage eher zu „Sell on good news“ geführthat. Das lässt sich letztlich nur mit der nach wie vor hohen Bewertungerklären. Zum Zeitpunkt unserer letzten Analyse lag das geschätzte KGVfür dieses Jahr bei 90. Durch die nachfolgenden Kursverluste wurde dieGewinnbewertung inzwischen auf rund 75 abgebaut. Das ist natürlichangesichts der fundamentalen Grundlagen immer noch sehr ambitioniert.Deshalb kursieren im Markt auch entsprechende Einschätzungen, diegrundsätzlich Evotec eine attraktive Wachstumsperspektive bescheinigen,für die Aktie allerdings weiterhin eine Korrektur befürworten.Dies spiegelt sich auch in der Charttechnik wider. Nachdem bereits die50-Tage-Linie nach unten geschlagen wurde, steht nun auch die100-Tage-Linie als Unterstützung im Feuer. Sollte das derzeitige Niveaubei rund 17,70 Euro nicht halten, könnte ein weiterer Sturz in denBereich von 16 Euro drohen. Zwar gibt es vorher noch einige Ansatzpunktefür eine Stabilisierung, aber die sind eher schwach ausgebildet. DasProblem für Evotec: Erst Mitte November sind die Zahlen für das dritteQuartal avisiert, die für positive Stimmung sorgen könnten. Im Vorfeldist eigentlich nichts weiteres zu erwarten, da Evotec ja nicht imWochentakt neue Forschungsallianzen aus dem Hut zaubern kann. Außerdemdürften solche Allianzen inzwischen Evotec an die Kapazitätsgrenzebringen. Insofern hängt es voll und ganz am Markt, ob und wann diederzeitige Korrektur als ausreichend angesehen wird. Da sollte zunächstder Charttechnik das letzte Wort überlassen werden, eineNeupositionierung drängt sich noch nicht auf.