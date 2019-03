Evotec: Eine neue Dimension?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Das Biotech-Unternehmen Evotec hat am Donnerstag seine Zahlen zumzurückliegenden Geschäftsjahr präsentiert und dabei auf ganzer Linieüberzeugen können. Und auch der Ausblick auf das neue Geschäftsjahrhinterlässt im Markt eine positive Resonanz. Evotec ging eigentlichschon mit vielen Vorschusslorbeeren in die Bilanzvorlage. Nicht zuletztdeshalb, weil das Unternehmen Ende des letzten Jahres seineGewinnprognosen angehoben hatte.Damals stellte man beim bereinigten EBITDA einen Zuwachs von mehr als 45% in Aussicht. Am Ende wurden es nochmals deutlich mehr. Denn das EBITDAwurde sogar um 67 % auf 95,5 Millionen Euro gesteigert, womitselbstredend auch die Analystenprognosen deutlich überboten wurden. Auchdie Umsatzzahlen können sich sehen lassen. Inklusive des Beitrages, dender amerikanische Auftragsforscher Aptuit seit seiner Übernahme 2017leistet, konnte Evotec seinen Gesamtumsatz um 42 % auf 375,4 MillionenEuro steigern. Dabei lieferte insbesondere auch das vierte Quartal nochmal einen Wachstumsschub.Netto verdiente das Unternehmen rund 84 Millionen Euro nach knapp 23,5Millionen Euro im Vorjahr. Keine Frage: Mit diesen Zahlen konnte Evotecdie Erwartungen deutlich übererfüllen. Doch natürlich ist vor allemausschlaggebend, was man sich nun für dieses Jahr vorgenommen hat. Aufden ersten Blick sieht die Prognose dabei eher zurückhaltend aus. Sostellt das Unternehmen, das vor allem als Auftragsforscher für anderePharma-Unternehmen tätig ist, beim Umsatz aus Kundenverträgen ein Plusvon rund 10 % in Aussicht. Im gleichen Umfang soll auch das bereinigteEBITDA zulegen können. In die Berechnung sind bestehende Verträge wieauch Vertragsverlängerungen und absehbare Neuverträge einbezogen.Richtig spannend wird es allerdings beim Thema Meilensteinzahlungen.Denn Evotec erhält als Auftragsforscher in der Regel jedes Mal einegrößere Abschlagssumme, wenn eine bestimmte Forschungsetappeabgeschlossen wurde. Das kann zum Beispiel sein, wenn ein neuerWirkstoff in die klinische Erprobung geht oder sich dort bereitsbefindet und die nächste Stufe erklimmen kann. Beispielsweise hatteEvotec im Februar melden können, dass man eine Meilensteinzahlung über 3Millionen Euro von Bayer in der Entwicklung eines Medikamentes gegenchronischen Husten erhalten hat. Was die Fantasie der Anleger ebenfallsimmer wieder neu anheizt, sind Meldungen über Neuaufträge bzw.Forschungsallianzen. Hier lieferte Evotec im vergangenen Jahrbekanntlich einige Highlights und auch in diesem Jahr konnte man schonentsprechende Kooperationen melden, wenngleich diese mit eherunbekannteren Partnern geschlossen wurden.Dennoch ist es für die Börse wichtig. Denn es unterstreicht immer wiederaufs Neue, dass die Wirkstoffplattform, die Evotec als Grundlage seinerAuftragsforschungen nimmt, bei den Kunden sehr gut ankommt und es immerwieder Interesse gibt, hier neue Medikamente zusammen mit Evotec zuentwickeln. Mit diesen weiterhin sehr guten operativen Aussichten konntesich die Aktie von Evotec nun an ihr bisheriges Allzeithoch bei 23,36Euro heran arbeiten. Damit steigt die Spannung. Denn es wäre insgesamtdas dritte Mal, dass sich Evotec auf diesem Niveau befindet. Bei denzwei vorangegangenen Tests gab es jedes Mal kräftige Rücksetzer.Doch diesmal könnte der Ausbruch nach oben gelingen, was auchcharttechnisch eine neue Qualität hätte. Denn dann würde der Bereich um23 Euro seine Bedeutung wechseln und als wichtige Unterstützungfungieren. Unser Fazit: Wir bestätigen angesichts des starkenZahlenwerks unsere bisherige Investment-Empfehlung für Evotec. Sollte esangesichts des charttechnischen Widerstandes doch noch einenKorrektur-Rücksetzer geben, würden wir entsprechend der Perspektiven desUnternehmens eher dazu tendieren, solche Kurse als Möglichkeit zumAufstocken zu sehen.