Evotec: Eine Klasse für sich

Das deutsche Biotech-Unternehmen Evotec ist schon eine Klasse für sich.Zumindest, wenn es darum geht, das richtige Timing für Nachrichten zufinden. Denn die Bekanntgabe einer neuen Kooperation könnte denvollzogenen Rebound der Aktie untermauern. Nachdem Evotec in denvergangenen Monaten neue Forschungsallianzen mit Pharma-Schwergewichtenwie Sanofi, Bayer und Celgene verkünden konnte, dürfte der neuestePartner wohl nur Brancheninsidern bekannt sein.Doch die Forschungsrichtung hat es in sich. Denn Evotec will zukünftigmit der in Schweiz beheimateten Ferring Pharmaceuticals Therapien fürPatienten mit Fertilitätsproblemen und gynäkologischen Erkrankungenentwickeln. Ferring selbst ist Spezialist für Reproduktionsmedizin undGynäkologie. Das Unternehmen hat sich aber auch auf andere nahe liegendeBereiche wie Urologie und Gastroenterologie spezialisiert. Gegenstandder neuen Kooperation ist es, mit der Wirkstoff-Plattform von Evotecsogenannte niedermolekulare Medikamenten-Kandidaten für vorklinischeTests zu entwickeln.Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung von Wirkstoffkandidaten, die dannletztlich auch unter den Status eines sogenannten Investigational NewDrug (IND) der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA fallen können.Dieser Status ermöglicht klinische Tests und den Transport der Präparateüber Landesgrenzen hinweg, ohne dass bereits eine Vermarktung-Erlaubnisvorliegt. Wie bei solchen Forschungsallianzen üblich, wird Evotec wiederAnspruch auf Forschungszahlungen und Meilensteinzahlungen haben. Wieviel das konkret ist, bleibt offen, doch die Zahlungen dürften dieohnehin positiven Wachstumserwartungen, insbesondere beim Umsatz,zusätzlich untermauern. Diese Perspektive beflügelt die Aktie wieder.Diese hatte, wie schon an dieser Stelle berichtet, in den vergangenenMonaten einen schweren Stand.Zuletzt ging es sogar unter unseren prognostizierten Boden bei 16 Euro,aber nur sehr kurz. Im Zuge des kräftigen Markteinbruchs vergangeneWoche schlug die Aktie von Evotec bei 15 Euro auf, konnte sich danachaber wieder deutlich über 16 Euro absetzen. Mit der neuenForschungsallianz auf dem Nachrichten-Zettel nimmt Evotec nun wiederdirekten Kurs auf die 100-Tage-Linie, die knapp unter 18 Euro liegt.Sollte hier kurzfristig der Break gelingen, dürfte es sehr schnell auchwieder in Richtung 20 Euro gehen, wo bereits die 50-Tage-Linie alsnächster Widerstand wartet. Ob es Evotec dann gelingt, relativ zügig denAusbruch in Angriff zu nehmen, muss dahingestellt bleiben. Zumindest fürkurzfristig aufgestellte Anleger könnte der Durchbruch durch die100-Tage-Linie aber ein Kaufsignal generieren.