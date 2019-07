Evotec: Durchweg positive Resonanz

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der Biotech-Spezialist Evotec hat wieder Interessantes zu berichten.Denn bei der Gründung einer neuen Tochterfirma kann er auch zweiVenture-Capital-Firmen für ein Engagement gewinnen. Damit setzt dasUnternehmen den positiven Nachrichtenfluss spannender Kooperationenweiter fort. Wie Evotec mitteilte, hat man eine neue Tochterfirma namensBreakpoint Therapeutics GmbH gegründet.Diese soll auf Basis der Wirkstoffplattformen von Evotec neueMedikamente für die Behandlung von therapieresistenten Krebserkrankungenentwickeln. Um diese Forschungsarbeit zu finanzieren, hat Evotec zweiVenture-Capital-Investoren mit entsprechenden Erfahrungen imBiotechbereich überzeugen können. Gemeinsam investiert man in Breakpoint30 Millionen Euro. Evotec verzichtet dabei sogar auf die Mehrheit undbleibt mit seiner Beteiligung knapp unter 50%.An der Börse kommt das gut an. Denn Evotec stellt erneut unter Beweis,dass man nicht nur sein Portfolio an potenziellen Medikamentenkandidatenkontinuierlich ausbauen kann, sondern auch immer mehr Investoren an sichbindet. Zuletzt sorgte ein millionenschweres Engagement derGates-Stiftung für positive Resonanz in der Evotec-Aktie. Unter demStrich bleibt Evotec eine der interessantesten Aktien aus dem Sektor amdeutschen Markt.