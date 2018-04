Evotec – Deutsche Bank und ihr Statement

Bei kleinen Titeln wie Evotec gibt es unter den Analysten für gewöhnlich nur die üblich kleinen Verdächtigen wie Oddo Seydler. Doch auch die Deutsche Bank covert Evotec und wir prüfen einmal, ob die Einschätzung zu unseren Empfehlungen von Discountern -– Bonussenund vor allem den beiden wirklich schicken Inlinern () passt. Einer in unserem Favoritendepot () fühlt sich ja ausgesprochen wohl. Die Deutsche Bank also hat Evotec im Dezember von “Hold” auf “Buy” hochgestuft und das Kursziel auf 17 Euro belassen. Bisher liegt man da ganz gut. Analyst Falko Friedrichs sah in einer Studie nach dem Kursrutsch eine attraktive Einstiegsgelegenheit in die Papiere des Wirkstoffforschers. Evotec sei ausgezeichnet positioniert und die Anleger müssten auf dem aktuellen Bewertungsniveau für die Produktpipeline praktisch nichts bezahlen.