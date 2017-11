Evotec (Daily) - Auf der Suche nach dem Boden

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":























Keine Frage: Nachdem die Evotec-Aktie im bisherigen Jahresverlauf lange Zeit zu den

absoluten Highflyern zählte, vollzieht der Biotechtitel seit Anfang Oktober eine radikale

Kehrtwende. Im charttechnischen Sinne handelt es sich derzeit um das klassische „fallende

Messer“. Deshalb wollen wir vor allem mögliche Rückzugsbereiche beleuchten. Bezogen

auf den gesamten Aufwärtsimpuls seit Februar 2016 hat das Papier inzwischen mehr als

50% der gesamten Rally (12,68 EUR) korrigiert. Gleichzeitig wurde eine noch offene

Kurslücke vom August geschlossen. Die nächste Unterstützungszone ergibt sich aus den

Tiefpunkten vom Mai und Juli bei 11,38/11,29 EUR. Für bemerkenswert halten wir zudem

die jüngste Umsatzentwicklung. Auf Wochenbasis hatte die Aktie das höchste Handelsvolumen

der Historie zu verkraften, was für ein erstes Indiz in Sachen „selling climax“ sorgt.

Dazu passt der große Abstand bei den Bollinger Bändern sowie die historisch niedrige

Notierung des trendfolgenden MACD. Bevor technisch motivierte Anleger allerdings auf

eine Erholung der Evotec-Aktie setzen, sollte definitiv eine Stabilisierung abgewartet

Evotec (Daily)











































