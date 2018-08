Evotec-Calls mit 89%-Chance bei Kursanstieg auf 22,50€

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der 25-prozentige Kursanstieg der Aktie des Biotech-Unternehmens Evotec (ISIN: DE0005664809) innerhalb des vergangenen Monats bewirkte, dass Anleger mit Long-Hebelprodukten sehr hohe Gewinne erzielen konnten. Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte es mit dem Aktienkurs noch weiter aufwärts gehen. Hier die Analyse:

„Rückblick: Evotec markierte am 04. Oktober 2017 nach einer langen Rally ein Mehrjahreshoch bei 22,50 EUR. Anschließend korrigierte der Biotechwert ausführlich, wobei er fast 50% an Wert verlor und in die Nähe der Unterstützung bei 11,38 EUR zurückfiel. Am 18. Juli gelang der Ausbruch aus der Konsolidierung. Seitdem zieht die Aktie weiter an. Sie überwand gestern den Widerstand bei 19,36 EUR und bildete dabei eine lange weiße Kerze aus.

Ausblick: Dieser Ausbruch stellt ein Fortsetzungssignal für die Aufwärtsbewegung seit Mai 2018 dar. In den nächsten Tagen könnte Evotec in Richtung des Mehrjahreshochs bei 22,50 EUR ansteigen. Ein kleiner Rücksetzer in Richtung 19,36 EUR wäre völlig unproblematisch. Ein Rückfall unter 19,36 EUR würde ein kleines Verkaufssignal bedeuten. In diesem Fall wäre mit einem etwas größeren Rücksetzer in Richtung 18,44 EUR zu rechnen.“

Gelingt der Evotec-Aktie eine Fortsetzung der Rally auf 22,50 Euro, dann wird sich ein weiteres Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 21 Euro

Der sehr kurz laufende HVB-Call-Optionsschein auf die Evotec-Aktie mit Basispreis bei 21 Euro, Bewertungstag 19.9.18, BV 1, ISIN: DE000HX0TYW7, wurde beim Aktienkurs von 20,46 Euro mit 0,79 – 0,81 Euro gehandelt.

Gelingt der Evotec-Aktie in den nächsten Tagen oder Wochen der Anstieg auf die Marke von 22,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,53 Euro (+89 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 18,2976 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf den Evotec-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 18,2976 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PX1EM04, wurde beim Aktienkurs von 20,46 Euro mit 0,23 – 0,24 Euro taxiert.

Wenn die Evotec-Aktie auf 22,50 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,42 Euro (+75 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Evotec-Aktien oder von Hebelprodukten auf Evotec-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek