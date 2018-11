Evotec-Calls mit 40%-Chance bei Kurserholung auf 20€

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Gemeinsam mit dem Gesamtmarkt geriet auch der Kurs der Aktie des im MDAX-Index (ISIN: DE0008467416) gelisteten Biotech-Unternehmens Evotec (ISIN: DE0005664809) in den vergangenen Tagen stark unter Druck. Verzeichnete die Aktie am 19.11.18 noch einen Tageshöchstkurs von 20,50 Euro, so war sie am 20.11.18 zeitweise um 11 Prozent billiger bei 18,21 Euro zu bekommen, um den gestrigen Handelstag bei 18,88 Euro (minus 5,13 Prozent auf Tagesschlusskursbasis) zu beenden.

Nach der heutigen Mitteilung des Unternehmens, eine Forschungsarbeit mit einem weltweit führenden Anbieter datengetriebener Wirkstoffforschung, der Immuneering Corporation, zu starten, reagierte der Aktienkurs positiv. Kann die Aktie in den nächsten Tagen zumindest wieder die Marke von 20 Euro erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 19 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Evotec-Aktie mit Basispreis bei 19 Euro, Bewertungstag 16.1.19, BV 1, ISIN: DE000HX51NV4, wurde beim Aktienkurs von 19,13 Euro mit 1,39 – 1,41 Euro gehandelt.

Gelingt der Evotec-Aktie innerhalb der nächsten zwei Wochen der Anstieg auf die Marke von 20 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,72 Euro (+22 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 17,8838 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf den Evotec-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 17,8838 Euro, BV 1, ISIN: DE000PZ4G4Y1, wurde beim Aktienkurs von 19,13 Euro mit 0,14 – 0,15 Euro taxiert.

Wenn die Evotec-Aktie auf 20 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,21 Euro (+40 Prozent) erhöhen.

Mini Future Long mit KO-Marke bei 17,40 Euro

Das Goldman Sachs-Mini Future Long-Zertifikat auf die Evotec-Aktie mit Basispreis bei 17,40 Euro, KO-Marke bei 16,4302 Euro, BV 1, ISIN: DE000GM86WT0, wurde beim Aktienkurs von 19,13 Euro mit 2,79 – 2,82 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Evotec-Aktie auf 20 Euro wird der innere Wert des Mini Long-Zertifikates auf 3,57 Euro (+27 Prozent) ansteigen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Evotec-Aktien oder von Hebelprodukten auf Evotec-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek