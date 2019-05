Evotec: Aufwärtstrend in Gefahr?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Aktie des Biotech-Unternehmens Evotec hat seit dem Jahresanfangdeutlich zulegen können. Zuletzt lief es allerdings wieder etwasholpriger und aktuell geht es sogar um den bestehenden Aufwärtstrend.Droht hier jetzt eine größere Korrektur?In der Spitze brachte es Evotec seit Jahresanfang auf einen Kursgewinnvon rund 55 %. Aktuell sind davon noch knapp 35 % übrig. Nach denSpitzenkursen bei fast 26 Euro musste die Aktie in den Korrekturmodusschalten, obwohl man selbst eigentlich weitere interessante Meldungenabsetzen konnte. So hatte man erst kürzlich bekannt gegeben, denamerikanischen Biologika-Experten Just Biotherapeutics für umgerechnetrund 81 Millionen Euro übernehmen zu wollen.Von diesem Kauf erhofft sich Evotec nach eigenen Aussagen neueGeschäftsmöglichkeiten, weshalb man auch schon ankündigte, dieWachstumsprognosen anpassen zu wollen. Ein Punkt, der natürlich an derBörse auf viel Zustimmung stieß. Die hielt nicht lange, was allerdingsnicht Evotec anzukreiden ist, sondern erneut der wackligen Marktlage.Dennoch wird es für Evotec bzw. die Aktie nun etwas schwieriger.Denn auf dem aktuellen Niveau bei rund 22,40 Euro verläuft der seitJanuar gültige Aufwärtstrend. Ein Durchbruch nach unten könnte hiergrößere Gewinnmitnahmen nach sich ziehen. Allerdings scheint von derCharttechnik her die Aktie nach unten noch relativ gut abgesichert zusein. So liegen Auffanglinien im Bereich von 21,60 Euro und 21 Euro. Dadie Wachstumsperspektiven bei Evotec unverändert gut sind, ist nichtdamit zu rechnen, dass es hier nun eine große Fluchtbewegung geben wird.Zumal jederzeit die Chance besteht, dass Evotec eine weitereForschungsallianz ankündigt und Anleger da natürlich nicht auf demfalschen Fuß erwischt werden wollen. Fazit: In der aktuellen Situationist Evotec eine klare Halten-Empfehlung. Sollte die Aktie ihrenAufwärtstrend bzw. die genannten Auffanglinien bestätigen können, wärendas sicherlich dann Niveaus, um weiter aufzustocken.