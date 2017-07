Evotec – mit Ansage…

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Am Dienstag lieferte die Lufthansa einum dann weiteren Aktien auf dem Weg nach unten den Vortritt zu lassen. Wenn eine Aktie nach starken Zahlen verkauft wird, zeigt dies kurzfristig ganz klar eine Überhitzung an. Dazu kommt das Gesamtbild. Im Tec-DAX zeigte sich Evotec mit einem Abschlag von rund sechs Prozent am Ende der Tabelle. Wir hatten am Montag Abend unseren Beitrag zu Evotec fertig gemacht und Short-Papiere vorgestellt (WKN) Franz-Georg hatte in seinen Webinaren wiederholt auf den Abstand zur 200-Tage-Linie hingewiesen, der sehr hoch war, was Bullen zur Vorsicht stimmen sollte. In den USA lautet das Pendant zu Evotec und Co. Nvidia. Sollte der Markt dort verkauft werden, dürfte die Aktie am Ende des NASDAQ zu finden sein.

Der DAX will seit Wochen oder Monaten nicht über das Niveau von 12.800/900 Punkten hinaus. Die Vola war in den vergangenen Tagen bei VDAX 12 ein perfekter Taktgeber.

Wir haben uns dementsprechend aufgestellt und gestern ausdrücklich auf diese Strategie hingewiesen. Unten lesen Sie erneut die Ausrichtung. Aktuell kann man lesen, dass der DAX fällt weil er ein “Exportindex” ist. Die DAX30-Werte hängen stark am Export und dieser wird durch den starken Euro geschwächt. Übrigens beträgt der Export in die Eurozone rund 37 Prozent und fällt aus dieser Rechnung heraus. Nur schauen wir auf die Daten. Bei 1,145 notierte der DAX bei 12.800 Punkten. 400 Punkte Verlust für einen Cent sind natürlich grober Unfug. Dementsprechend müsste man bei einem Euro von 1,20 mit einem DAX bei 10.500 rechnen. Der DAX fällt weil die Vola extrem niedrig war und niemand mehr in den Markt rein wollte. Ein Anstieg von 4000 Punkten will verdaut werden, und dies ist nur gesund. Wir rechnen ausdrücklich mit einem DAX unter 12.000 Punkten – nachzuhören in jedem Webinar seit April.

Wir empfehlen weiterhin Optionsscheine zur Absicherung:

NASDAQ100: PR6ECY

DowJones: HW2DHE

S&P: DL5HLH

Unser Grundtenor zum Markt lautet dagegen für die nächsten Tage und Wochen:DAX: CW7JNR

1) Wie zuvor – oberhalb von 12.800 / 12.900 wird der DAX zu teuer

2) Achten Sie auf VDAX-new. Sinkt er unter 12 – Vorsicht am Markt! Puts zur Absicherung in Betracht ziehen, z.B auf den DAX CW7JNR.

3) Nutzen Sie Seitwärtsrendite, wie wir es seit Monaten aufzeigen. Mit Puffer und Renditen an die 10 Prozent fahren Sie gut genug!

4) Beim Spekulieren wählen Sie dank niedriger Vola zwischen Scheinen und Knock-outs. Das bleibt so

5) Der Dollar lockt oberhalb von 1,14 zum Euro als Long-Position, sprich, spätestens bei 1,15 sollte man Euro taktisch shorten, wie mit dem Turbo-Bear TD9WQY. Das Sentiment ist dann zu stark beim Euro.