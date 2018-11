Evotec: Anhebung der Prognose nur verschoben?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Erwartungen waren hoch. Doch konnte das Biotech-Unternehmen Evotecbei der Vorlage seiner Bilanz zum dritten Quartal bzw. den ersten neunMonaten auf breiter Front überzeugen. Allerdings kommt das vorerst nichtam Markt an. Dass es eine sehr robuste Quartalsbilanz werden würde,konnte man schon aus dem Nachrichtenfluss der letzten Monate ablesen.Denn Evotec eilte faktisch von einer positiven Meldung zu anderen. Dasbetraf insbesondere neue Kooperationen, die für die Zukunft weitereMeilensteinzahlungen und Forschungsgebühren versprechen. Aber auch schonbestehende Verträge spülen immer mehr Geld in die Kasse. So konnteEvotec für das dritte Quartal einen Umsatzanstieg um 43 % auf 96,3Millionen Euro melden. Dabei profitierte das Unternehmen, dasinsbesondere durch seine eigenen Wirkstoffbibliotheken und entsprechendeForschungsarbeiten ein gesuchter Partner für die Pharmaindustrie ist,gleich von drei positiven Entwicklungen.Zum einen konnte das klassische Basis-Forschungsgeschäft ein solidesWachstum aufweisen. Hinzu kamen hohe Meilenstein-Zahlungen undinzwischen auch ein deutlicher Beitrag nach der vollzogenen Übernahmedes amerikanischen Outsourcing-Spezialisten Aptuit. Das bereinigteEBITDA schnellte im dritten Quartal von zuvor 12,7 Millionen Euro imVorjahreszeitraum auf nun 30,1 Millionen Euro hoch. Damit konnte Evotecauch für die ersten neun Monate insgesamt ein kräftiges Wachstumaufweisen. Der Konzernumsatz legte um 57 % auf 270 Millionen Euro zu.Beim bereinigten Konzern-EBITDA wurde ein Zuwachs um 77 % auf 68,7Millionen Euro erreicht. Angesichts der zahlreichenForschungskooperationen und den daraus zu erwartenden Umsatz- undGewinnbeiträgen bleibt Evotec auch für das Gesamtjahr optimistisch.So hat man die bisherige Prognose für 2018 nochmals bestätigt. Diesegeht von einem Zuwachs beim Umsatz um mehr als 30 % aus. Das bereinigteKonzern-EBITDA soll um rund 30 % zulegen können. Bei den Forschungs- undEntwicklungskosten rechnet man mit rund 35 bis 45 Millionen Euro. Diesist gegenüber der bisherigen Prognose ein deutlicher Aufschlag. Dennbislang hatte Evotec hier 20 bis 30 Millionen Euro angesetzt. Allerdingsergibt sich dies insbesondere aus der Akquisition der im französischenLyon stationierten Forschungskapazitäten im Bereich Antiinfektiva, dieman im Rahmen der geschlossenen Kooperation mit Sanofi übernommen hatte.Die höheren Forschungskosten könnten dabei durchaus auch einen Grundgeliefert haben, warum die Aktie von Evotec nach den Zahlen deutlichschwächelte.Nach einer ersten positiven Reaktion ging Evotec im Handelsverlauf amDienstag stärker in die Knie und rutschte sogar erneut unter seine100-Tage-Linie. Wobei hier auch eine Rolle gespielt haben könnte, dassEvotec trotz der starken Zuwachsraten beim EBITDA und beim Umsatz nichtsan der Jahresprognose verändert hat. Das könnte einige Anlegerenttäuscht haben, die hier auf eine Prognoseanhebung spekuliert haben.Und noch ein Grund spielt vermutlich eine Rolle: Denn ab kommendem Jahrgibt es einen Wechsel in der Konzernspitze. Zukünftig soll CraigJohnstone das operative Geschäft verantworten. Er ist bislang weltweitverantwortlich für den Geschäftsbereich Integrated Drug Discovery, alsofaktisch ein Eigengewächs. Dennoch könnten hier einige Investorenabwarten, wie sich der Neue erst einmal schlägt.Insofern scheint uns bei neuen Dispositionen zur Aktie keine Eilegeboten. Der jüngste Rücksetzer sollte erst einmal verdaut werden undfür eine charttechnische Stabilisierung auch wieder mindestens die100-Tage-Linie bei derzeit 18,36 Euro überwunden werden. Dann wäre esaber wohl Zeit für einen Zugriff, da wir auf Basis der bisherigen Zahlendurchaus damit rechnen, dass die bislang ausgebliebene Anhebung derGewinnprognose doch noch kommt.