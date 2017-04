Evotec: Aktie überhitzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Einer der Highfyler der letzten Wochen war die Evotec-Aktie (DE0005664809) aus dem TecDax. Mittlerweile notiert die Aktie über 10,00 Euro und damit auf einem Mehrjahreshoch. Gute Geschäftszahlen verhalfen der Aktie zuletzt über das Jahreshoch bei 8,60 Euro zu springen. Danach ging es schnell in Richtung der 10,00 Euro-Marke. Kurzfristig ist die Aktie aber überhitzt und dürfte Gewinnmitnahmen zeigen. Wir rechnen dabei mit einer kleinen Korrektur bis in den Bereich von 9,50/9,40 Euro. Hier wartet die noch offene Lücke der Vorwoche. Wir würden auch in diesem Bereich erste Long-Positionen eingehen, um beim weiteren Anstieg mit dabei zu sein. Das nächste Ziel für die Aktie wäre dann der Bereich 11,00-11,50 Euro.