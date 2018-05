Evotec-Aktie: Weiter ein Kauf - Positiver Newsflow - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Laut Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", ist die Aktie des Hamburger Wirkstoffforschers Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) auf dem aktuellen Niveau weiter ein Kauf.

Das Wertpapier habe zum Wochenbeginn einen deutlichen Kurssprung vollzogen. Grund sei die Bekanntgabe einer langfristigen strategischen Wirkstoffforschungs- und -entwicklungspartnerschaft zur Identifizierung neuer Therapeutika im Bereich Onkologie mit Celgene gewesen. Die Vereinbarung sehe vor, dass Evotec eine Vorabzahlung von 65 Mio. USD erhalte. Ferner habe die Gesellschaft Anspruch auf potenzielle signifikante Meilensteinzahlungen und gestaffelte Umsatzbeteiligungen an jedem lizenzierten Projekt. Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, habe gesagt: “Wir freuen uns über die Gelegenheit, eine zweite große Allianz mit unseren Kollegen bei Celgene einzugehen.“

Analysten hätten sich erfreut über die nächste Kooperation mit Celgene gezeigt. Berenberg habe das “hold"-Votum mit einem Kursziel von 14,00 Euro bestätigt. Deutsche Bank habe das Rating auf “buy" mit einem Kursziel von 20,00 Euro belassen. Oddo BHF empfehle die Aktie weiter zum Kauf, das Kursziel sei von 20,00 auf 22,00 Euro erhöht worden.

"Der Aktionär" schließe sich den positiven Einschätzungen an. Das Wertpapier habe sich in den letzten Tagen deutlich erholen können. Heute gewinne es wieder. Aus charttechnischer Sicht wäre jetzt der Sprung über die 200-Tage-Linie wichtig und im Anschluss über den wichtigen Widerstand im Bereich von 17,00 Euro. Anleger sollten bei der Aktie jedoch Geduld mitbringen.

Marion Schlegel, Redakteurin beim Anlegermagazin "Der Aktionär", empfiehlt die Evotec-Aktie auf dem aktuellen Niveau weiter zum Kauf. (Analyse vom 24.05.2018)

