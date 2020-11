Evotec Aktie: So kann der Ausbruch gelingen!

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Seit Anfang Oktober zeigt die Kurve bei der Evotec-Aktie wieder nach oben. Profitieren konnte der Anteilsschein dabei auch von der Impfstoff-Euphorie, die die Märkte zum Auftakt der letzten Woche erfasst hat. Am Montag schnellte der Kurs um fast 6 Prozent in die Höhe. Im Hoch stieg die Aktie bis auf 25,9 Euro und stellte damit den Kontakt zum Juli-Hoch her. Allerdings scheint dieser Widerstark nicht ganz so einfach zu überwinden sein. Es darf dabei nicht aber unerwähnt bleiben, dass die charttechnischen Indikatoren zuletzt ziemlich heiß gelaufen sind. Der RSI hatte die 70-Punkte-Marke erreicht. Eine kleine Korrektur kann der Aktie daher nur guttun. Im zweiten Anlauf könnte der Ausbruch dann gelingen.

Ichimoku unterstützt weitere Aufwärtsbewegung

Beim Blick auf den Ichimoku-Indikator tritt das bullische Chartbild deutlich zutage. Der Kurs befindet sich oberhalb der Wolke und verläuft oberhalb der Standardlinie (Kijun). Daraus folgen zwei bullische Signale. Die in die Zukunft projizierte Wolke weist einen grünen Körper auf und ist damit ebenfalls bullisch einzuschätzen. Seit Mitte Oktober verläuft die drehende Linie (Tenkan) oberhalb der Standardlinie. Bei der Kreuzung entstand ein Golden Cross, das bullisch zu werten ist. Die verzögerte Linie (Chikou) befindet sich oberhalb des Kurses und oberhalb der Wolke – ein weiteres Long-Signal ist die Folge. Es gibt also ausschließlich bullische Signale.

