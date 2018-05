Evotec-Aktie: Ritterschlag - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Die Zahlen von Evotec (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) zum ersten Quartal 2018 kamen bei Börsianern gar nicht gut an. Denn unter dem Strich verbuchte der Biotechdienstleister einen Gewinnrückgang, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Ausschlaggebend seien unter anderem höhere Abschreibungen infolge der jüngsten Übernahmen gewesen. Zudem habe es, anders als im Vorjahr, keine größeren Meilensteinzahlungen gegeben. Die Folge: Der Überschuss habe sich ungefähr auf rund 3,5 Mio. Euro halbiert. Auf der Umsatzseite habe die Übernahme des US-Forschungsunternehmens Aptuit für einen kräftigen Sprung geführt. Aber auch im Kerngeschäft sei es besser als noch vor einem Jahr gelaufen. Die Gesamterlöse seien daher um 55 Prozent auf 79 Mio. Euro geklettert. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) habe sich um vier Prozent auf 14 Mio. Euro verbessert. Analysten hätten sich allerdings etwas mehr erhofft.

Für das Gesamtjahr sehe sich Evotec dennoch weiterhin auf einem guten Weg und habe seine Prognosen bestätigt. Demnach werde für 2018 mit einem weiteren Sprung bei Umsatz und Ergebnis gerechnet - allerdings nicht in den Dimensionen wie im Vorjahr. Konkret sollten die Erlöse um "mehr als 30 Prozent" und das EBITDA um "etwa 30 Prozent" zulegen.

Der Kursverfall infolge der Quartalszahlen habe erst bei knapp über zwölf Euro gestoppt. Dort habe die Aktie schon mehrmals nach oben gedreht. Zu der Gegenbewegung habe eine neue Kooperation beigetragen: Die Hamburger hätten mit dem US-Pharmaunternehmen Celgene eine umfangreiche Zusammenarbeit im Bereich der Krebsforschung beschlossen. Im Rahmen der Vereinbarung würden die Hamburger eine Vorabzahlung von 65 Mio. Dollar erhalten. Zudem habe Evotec "Anspruch auf potenzielle signifikante Meilensteinzahlungen sowie gestaffelte Umsatzbeteiligungen an jedem lizenzierten Projekt". Celgene erhalte im Gegenzug exklusive Rechte zur Einlizenzierung der weltweiten Rechte an allen im Rahmen der Partnerschaft entwickelten Programmen. Der Deal sei ein Meilenstein für Evotec, auch Analysten hätten sich angetan gezeigt.

Vor diesem Hintergrund bleibt die Evotec-Aktie ein klarer Kauf, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung. (Ausgabe 21/2018)

Kurzprofil Evotec AG:

Die Evotec AG (ISIN: DE0005664809, WKN: 566480, Ticker-Symbol: EVT, Nasdaq OTC-Symbol: EVOTF) ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen, Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Das Unternehmen ist weltweit tätig und bietet seinen Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei deckt es alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute einzigartig positioniert.

Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage www.evotec.com und auf Twitter @EvotecAG. (30.05.2018/ac/a/t)