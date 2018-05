Evotec, Aixtron, Dialog – Investieren mit Rabatt

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

”79,1 Prozent der Discount-Zertifikate wiesen im betreffenden Zeitraum über die jeweilige Produktlaufzeit eine positive Wertentwicklung auf” – das ist nur eine der Erkenntnisse aus der diesjährigen Discountzertifikate-Studie von. Besonders geeignet für ein Investment in Discounter eignen sich Basiswerte, die eine hohe Volatilität aufweisen. Wie zum Beispiel Aixtron (WKN:), Evotec (WKN:) oder Dialog (WKN:).

Lesen Sie auch die spannenden Artikel vom Montag:

K+S – Gewinne kassieren

Wirecard – irres Kursziel

Staramba und der “Loris Karius Effekt”

Schauen wir nun auf die weiteren Ergebnisse der diesjährigen Discount-Zertifikate Studie von X-Markets:

Untersucht wurden insgesamt 144.540 Discount-Zertifikate vom X-markets-Team der Deutschen Bank, die nach dem 4. November 1999 emittiert wurden und deren Laufzeit bis zum 31. Dezember 2017 endete. Dabei bezogen sich insgesamt 96.760 Discount- Zertifikate auf Aktien, 47.458 Discount-Zertifikate auf Indizes und 322 auf Rohstoffe. Mit 72,3 Prozent stellten deutsche Aktien und Indizes den Großteil der Basiswerte dar, gefolgt von europäischen Indizes mit 8,4 Prozent und US-amerikanischen Aktien oder Indizes mit 5,8 Prozent. Die Anzahl der in der Studie vertretenen Herkunftsländer von Basiswerten blieb im Vergleich zur Vorjahresstudie mit 38 Ländern konstant. Die durchschnittliche Laufzeit aller Discount-Zertifikate betrug 439 Tage (3 Tage mehr als in der Vorjahresstudie).

Die Performance

Im Beobachtungszeitraum erzielten 55,9 Prozent aller Discount-Zertifikate eine höhere Rendite als eine jeweils zeitgleich erfolgte Direktinvestition in den Basiswert. Eine positive absolute Performance war bei 79,1 Prozent der Zertifikate feststellbar, bei einer Investition in den Basiswert wurde in 61,6 Prozent der Fälle eine positive Performance erreicht.

Es ist festzuhalten, dass 14,7 Prozent der untersuchten Discount-Zertifikate eine Rendite von 20 Prozent und mehr aufwiesen, wohingegen 31,8 Prozent der Basiswerte in diesem Bereich lagen. Dieser Unterschied erklärt sich aus der Konstruktionsweise der Discount-Zertifikate. Sie ermöglichen den Bezug einer Aktie, eines Index oder eines Rohstoffs mit einem Preisabschlag und verzichten im Gegenzug auf eine unbeschränkte, über einen im Voraus festgelegten Höchststand hinausgehende Partizipation an den Kursgewinnen des Basiswerts.

Des Weiteren ist zu beachten, dass die Wertentwicklung der Discount-Zertifikate aufgrund der Vielzahl sogenannter Deep-Discount-Zertifikate, deren Höchstkurs (Cap) weit unter dem Kurs des Basiswerts bei Emission liegt, „unterschätzt“ wird. Deep-Discount-Zertifikate werden von Anlegern als Alternative zu Termingeld eingesetzt. Ihr im Vergleich zum Basiswert konservatives Chance-Risiko-Profil geht mit wesentlich niedrigeren erzielbaren Renditen einher.

Der Markt und seine Entwicklungen

Seit der letzten Studie mit Stichtag Ende Dezember 2016 reduzierte sich das ausstehende Volumen der Discount-Zertifikate von 4,59 Milliarden Euro auf 4,37 Milliarden Euro per Ende Dezember 2017. Dies entspricht einem Rückgang um etwa 4,8 Prozent. Der Markt und seine Entwicklung Verglichen mit dem Dezember 2002 (0,4 Mrd. Euro) vervielfachte sich das ausstehende Volumen, die Höchststände der Jahre 2007 und 2008 sind aber noch lange nicht erreicht.

Zusammengefasst nun noch einmal die wichtigsten Key Findings der Studie:

• 79,1 Prozent der Discount-Zertifikate wiesen im betreffenden Zeitraum über die jeweilige Produktlaufzeit eine positive Wertentwicklung auf, während 61,6 Prozent der entsprechenden Basiswerte über die jeweilige Produktlaufzeit eine positive Rendite erzielten.

• 55,9 Prozent der Discount-Zertifikate haben sich im betreffenden Zeitraum über die jeweilige Produktlaufzeit besser entwickelt als der ihnen zugrunde liegende Basiswert.

• 18,5 Prozent der Discount-Zertifikate brachten den Anlegern eine positive Rendite, obwohl sich der ihnen zugrunde liegende Basiswert in der jeweils selben Zeitspanne negativ entwickelte.

• 60,3 Prozent der Discount-Zertifikate erzielten im betreffenden Zeitraum ihre maximale Rendite.

• 16,6 Prozent war der Marktanteil der Deutschen Bank an Umsätzen in Discount-Zertifikaten in 2017, die damit den 1. Platz belegte.

Quelle: X-Markets, eigene Recherche