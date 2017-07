Evonik emittiert Hybridanleihe

Weitere Suchergebnisse zu "EVONIK INDUSTRIES AG":

Die Evonik Industries AG hat erfolgreich eine Hybridanleihe (WKN: A2GSFF) im Volumen von 500 Mio. Euro am Markt platziert. Die Nachrang-Anleihe ist am 07.07.2077 endfällig, wobei seitens des Emittenten eine Make Whole-Kündigungsoption zu 100 Prozent bis zum 07.11.2022 besteht. Danach ist der Bond jährlich zum 07.11. kündbar. Das Papier wird bis zum 07.11.2022 mit 2,125 Prozent p.a. verzinst. Danach wird der Zinssatz variabel und berechnet sich nach dem Euribor ICE Swapsatz + 220,10 Basispunkte bis zum 07.11.2042, anschließend erfolgt die Berechnung nach dem Euribor ICE Swapsatz +295,10 Basispunkte. Der Zinssatz wird halbjährlich zum 07.11. und 07.05. angepasst. Die Mindeststückelung beträgt 1.000 Euro nominal.Mit dem frischen Kapital will der Chemiekonzern die im Dezember 2016 unterzeichnete Akquisition des Silica-Geschäfts des US-amerikanischen Unternehmens J.M. Huber finanzieren. Der Kaufpreis der Transaktion beträgt 630 Mio. US-Dollar (ca. 605 Mio. Euro). Die Übernahme ist bereits durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden genehmigt. Die Genehmigung der EU-Kommission beinhaltet die Auflage, bestimmte Geschäftsanteile abzugeben, die aber für die Gesamttransaktion unwesentlich sind. Mit einem Abschluss rechnet das Unternehmen unverändert für die zweite Jahreshälfte 2017.