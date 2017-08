Evonik, Klöckner, Apple - unsere Investmentideen

Evonik Industries investiert in zusätzliche Kapazitäten. Am Standort Witten entsteht eine neue Produktionsanlage für Spezial-Copolyester, eine alternative Beschichtung für Lebensmittelverpackungen. Geplanter Produktionsstart ist 2018. Das Ziel ist eindeutig: Evonik möchte ein größeres Stück vom Kuchen und sich weiter im Markt der Lebensmittelverpackungen behaupten. Auch der Aktienkurs konnte sich zuletzt behaupten, die Talfahrt der letzten Monate scheint vorläufig gestoppt, zuletzt drehte der Kurs wieder ins Plus. Wer von einer weiteren Steigerung ausgeht, schaut sich den Turbo DG0U3W an, Bären greifen zum Papier CR8WZT. Weitere Produktideen finden Sie in unserer ISIN-Liste, unter anderem auf einen “Pionier der Digitalisierung”.

Nein, die Rede ist nicht von Facebook oder Amazon, sondern von Klöckner. Klöckner? Der Stahl- und Metalhändler aus Duisburg? Richtig gelesen. Klöckner investiert zurzeit viele Ressourcen in den Ausbau seines Online-Geschäfts. “Wir wollen das Amazon der Industrie werden“, so Malte Haase, Chef des Online-Marketings bei Klöckner.

Was sich – zugegeben – zunächst größenwahnsinnig anhört, könnte in Wahrheit den bisherigen Stahlhandel auf den Kopf stellen, funktioniert dieser bisher größtenteils noch sehr konventionell per Telefon und Fax (!). Zuletzt lobte sogar der Unternehmerverband das Ausmaß der “Pionierarbeit” als beeindruckend.

Klöckner könnte im Bereich des Online-Marketings tatsächlich neue Märkte erschließen und einer Vorreiterrolle einnehmen. Für interessierte Anleger haben wir einen Turbo-Bull mit der WKN DG0RJ4 (Hebel 6)und einen Turbo-Bear mit der WKN HU8PR9 (Hebel 5) aufgenommen.

Frische Investmentideen auf Tech-Aktien

Aber auch auf die “wahren” Pioniere der digitalen Revolution haben wir neue Produkte ausgewählt. Auf Apple empfehlen wir für Bullen den Turbo VN613T (Hebel 4), Bären greifen zum Put DM2QGP.

Ebenfalls immer wieder in unserer ISIN-Liste zu finden: Stay-Low-Optionsscheine. Wir empfehlen die Papiere SC3CZ9 auf Amazon und SC36EX sowie SC3R2Y auf Tesla. Bei teilweise sehr kurzen Laufzeiten ist immer noch ordentlich Rendite zu holen (> 10 Prozent).

