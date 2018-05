Evonik-Aktie: Positive Überraschungen möglich - Neues Kursziel - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) von 30 auf 32 Euro.



Mit den Umsatzzahlen für das erste Quartal 2018 sei der Essener Konzern währungsbedingt unter den Markterwartungen geblieben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Bei den Ergebnissen seien die von Thomson Reuters veröffentlichten Konsensschätzungen dagegen übertroffen worden. Offenbar komme Evonik bei der Hebung von Synergien aus der Integration von in der jüngeren Vergangenheit zugekauften Aktivitäten und bei der Realisierung von Einsparpotenzialen schneller als erwartet voran. Dies dürfte auch der Grund dafür sein, dass der Vorstand den Ergebnisausblick für das Gesamtjahr 2018 bestätigt habe, obwohl sich mittlerweile die Wechselkurse ungünstiger als zuvor angenommen entwickelt hätten. Das jetzt dem Ausblick zugrunde liegende Wechselkursniveau erscheine jedoch angesichts der aktuellen Entwicklung zu ungünstig, so dass hier Potenzial für positive Überraschungen entsteht.



Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Evonik-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 30 auf 32 Euro angehoben. (Analyse vom 29.05.2018)









Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Evonik Industries AG": Keine vorhanden.