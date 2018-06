Evonik-Aktie: Leerverkäufer Citadel Europe unverändert im Atacke-Modus - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "Evonik Industries":

Essen (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Citadel Europe LLP erhöht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Evonik Industries AG signifikant:



Die Leerverkäufer des zur Finanzgruppe Citadel Advisors LLC gehörigen Hedgefonds Citadel Europe LLP bleiben im Atacke-Modus gegen die Aktien des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF).



Die Finanzprofis des Hedgefonds Citadel Europe LLP haben am 29.05.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den Evonik Industries AG-Aktien von 0,72% auf 0,80% ausgebaut.



Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Evonik Industries AG-Aktien:









0,80% Citadel Europe LLP (29.05.2018)Damit summieren sich die Netto-Leerverkaufspositionen der Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit auf mindestens 0,80% der Evonik-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:30,37 EUR +1,30% (01.06.2018, 12:41)Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:30,37 EUR +1,37% (01.06.2018, 12:31)ISIN Evonik-Aktie:DE000EVNK013WKN Evonik-Aktie:EVNK01Ticker-Symbol Evonik-Aktie:EVKNasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:EVKIFEvonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist mit mehr als 36.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 14,4 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,36 Mrd. Euro. (01.06.2018/ac/a/d)