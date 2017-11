Evonik: 23-Monats-Hoch!

Die Evonik-Aktie erreichte am Freitag den höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Der Grund waren überzeugende Quartalszahlen. Der Anstieg könnte sich fortsetzen. Mit einem Open End Turbo Long auf die Aktie von Evonik könnte sich bei steigenden Notierungen eine Trading-Chance von 80 Prozent ergeben.

Die Aktie von Evonik setzte am Freitag ihre Rally fort und stieg auf den höchsten Stand seit fast zwei Jahren. Nach guten Quartalszahlen und einem optimistischen Ausblick für das laufende Jahr zogen die Papiere des Spezialchemiekonzerns an. Positiv entwickelten sich die Geschäfte mit Hochleistungsmaterialien für die Autoindustrie und mit chemischen Stoffen für die Kunststoffindustrie. Zudem profitierte das Unternehmen von Zukäufen. Mit einem aufgelegten Sparprogramm soll in Zukunft noch mehr unter dem Strich hängen bleiben. Analysten äußerten sich infolge der Zahlen ebenfalls in der Mehrheit positiv. Optimistisch ist die Baader Bank und beließ ihre Bewertung bei Kaufen mit einem Kursziel von 38 Euro, nachdem der Konzern mit seinem Zwischenbericht zum dritten Quartal die Erwartungen übertroffen habe. Charttechnisch ist die seit Anfang September ansteigende Trendgerade intakt. Mit 32,50 Euro erreichten die Notierungen den höchsten Stand seit Dezember 2015 und übertrafen dadurch für kurze Zeit das vorherige Hoch von Mai letzten Jahres bei 32,25 Euro. Zum Start in die neue Woche befinden sich die Notierungen weiterhin über der Unterstützung um 31,70 Euro. Hält diese und setzt die Aktie ihre steigende Tendenz fort, könnte der Schwung bis zum Hoch von Anfang August 2015 bei 37,74 Euro reichen.

Evonik (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 32,25 / 32,50 / 37,74 Unterstützungen: 31,72 / 31,58 / 31,11 Aufwärtstrend: 30,30

Strategie

Wer von einer steigenden Evonik-Aktie ausgeht, kann mit einem Open End Turbo Long (WKN HU7JJU) überproportional mit einem Hebel von 4,4 davon profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 22,4 Prozent. Beachtet werden sollte beim Einstieg in diese spekulative Position ein risikobegrenzender Stoppkurs. Dieser kann anfangs bei 31,30 Euro im Basiswert platziert werden und befindet sich unter der im Chart dargestellten Unterstützung. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,64 Euro. Bei einem Schlusskurs über 33 Euro könnte dieser bereits auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel steigender Notierungen könnte sich auf nächste Sicht am Hoch um 38 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser spekulativen Idee beträgt dann 6,5 zu 1.