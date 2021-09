Evergrande als Lehman-Brothers 2.0?

Zum Start in die neue Handelswoche, an deren Ende die Bundestagswahl steht, muss der DAX herbe Verluste wegstecken und verliert zum Mittag über 2,2%. Damit rutscht er auf nur noch 15.150 Punkte ab. Für Unruhe sorgt am ersten Tag des DAX 40 vor allem die chinesische Großbank Evergrande , die heute fällige Schulden nicht bezahlen konnte. Einige Marktbeobachter befürchten bereits ein zweites Lehman-Brothers. Ob sich die Talfahrt an den Märkten weiter fortsetzen wird, bleibt indes abzuwarten.

1. BASF (WKN BASF11)

Der meistgehandelte Wert auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist heute die Aktie des Chemie-Riesen BASF. In dem Papier fanden im Laufe des Vormittags bereits weit über 100 Preisfeststellungen statt. Die Aktie verliert über 3,6% und notiert damit schwächer als der breite Markt.



2. Allianz (WKN 840400)

Neben Banken und Automobilkonzernen geben auch die Aktien der Versicherer im DAX nach. Die Allianz-Aktie verliert rund 3,2% und setzt damit ihren Abwärtstrend der letzten Wochen weiter fort. Sie notiert mit rund 185 Euro so tief wie seit rund 10 Monaten nicht mehr.



3. Lufthansa (WKN 823212)

Einer der ganz wenigen Gewinner auf den Kurszetteln der deutschen Indizes sind am Vormittag die Papiere der Lufthansa. Die Aktie gewinnt zeitweise rund 1,1%. Wie die Lufthansa bekanntgab, will das Unternehmen so schnell wie möglich die verbleibende Staatsbeteiligung loswerden und will zu diesem Zweck neue Aktien im Wert von rund 2,1 Milliarden Euro ausgeben.