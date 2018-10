Euwax-Trends: Zinsängsten zum Trotz - Dax dreht ins Plus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten

Der Dax Dreht nach lustlosem Start ins Plus. Die Vorgaben sind eher mau, Anleger finden steigende US Renditen attraktiver als Aktien. Italien gibt sich im Verschuldungsstreit kompromissbereit.

Knapp 3,2 Prozent Rendite bei den US Bonds – das gab es seit 2011 nicht mehr. Kein Wunder, dass sich Anleger diese Anlageklasse wieder wohlwollender anschauen. Auch deutsche Anleihen sind im Aufwind.

Der Dax fällt nach schwachem Start sogar unter 12.200 Punkte, kann sich aber im Tagesverlauf erholen und dreht ins Plus. Leichte Signale der Entspannung kommen aus Italien. Das Defizit soll bis 2021 leicht auf 2,0 Prozent sinken.

Roboterauto by Toyota und Softbank

Japans führender Autobauer Toyota und der japanische Technologiekonzern Softbank wollen gemeinsam ein Roboterauto bauen. Dazu gründen sie ein Joint Venture.

Selbstfahrenden Autos wird zugetraut, den Verkehr in den Städten dramatisch zu verändern. Eine Folge davon könnte sein, dass der lukrative Teil des Geschäfts in der Autobranche der Betrieb von Fahrdiensten und nicht mehr der Verkauf von Fahrzeugen sein wird.

Roche – und Grippe kann gehen

Roche entwickelt ein Medikament, das schneller gegen Grippe wirkt als andere Mittel. Nach einer Studie dauerte es bei Patienten, die Baloxavir genommen haben, dauerte es im Schnitt 73,2 Stunden, bis eine Linderung eintrat, während dies bei Patienten, die Placebos bekommen hatten, im Schnitt 102,3 Stunden dauerte.

Zalando entdeckt den Mann

Der Modehändler Zalando will künftig auch Kosmetikprodukte für Männer verkaufen. Die Idee dahinter ist, dass männliche Kunden dann gleich andere Artikel mitbestellen.

Das Sortiment für Männer ist mit 1500 Artikeln noch deutlich kleiner als für Frauen mit 7000 Kosmetikprodukten.

EUWAX SENTIMENT

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, lag am Nachmittag mit 50 Punkten deutlich im Minus. Anleger setzten in dieser Marktlage wieder auf einen schwächeren Dax.

TRENDS IM HANDEL

Nach einer Empfehlung werden Knock-out-Calls auf Nestle gekauft.



Ebenfalls nach einer Empfehlung werden Calls auf Abiomed gekauft, einem Hersteller von medizinischen Implantaten