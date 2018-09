Euwax-Trends: Zetsche geht! Anleger zurückhaltend vor Fed Sitzung

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten

Gespannt schauen Anleger in aller Welt auf die Zinssitzung der Amerikaner. Die Börsen in NYC geben leicht nach, der Dax dagegen will die 12.400 Punkte zurückholen - schafft es aber nicht. Im Fokus Autobauer und Banken. Zetsche geht.

Im Fokus steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Abend. Eine Erhöhung gilt für Börsianer als ausgemacht, wichtig sind daher vor allem die Signale für den weiteren Kurs der Fed. Hohe Energie- und Ölpreise könnten die Inflation anheizen, außerdem läuft die Konjunktur in den USA weiterhin rund: Am Vortag waren starke Daten zur Verbraucherstimmung veröffentlicht worden.

Auch am Devisenmarkt steht das US-Zinsthema an oberster Stelle. Der Euro bewegt sich kaum. Aus den USA kommen noch Daten zum Hausmarkt und der Ölbericht.

Nike mit starken Zahlen

Beim US-Sportartikelriesen Nike laufen die Geschäfte im Sommer rund. Der Umsatz im Q1 steigt um zehn Prozent auf 9,95 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg um 15 Prozent auf 1,09 Milliarden Dollar. Auf dem US Heimatmarkt hat Nike die Trendwende geschafft und die Konkurrenz wieder etwas zurückgedrängt.

Renner sind hochpreisige Turnschuhe im so genannten Used Look (alte Turnschuhe also niemals wegwerfen!) Allerdings enttäuscht der Ausblick etwas. In Verbindung mit dem Rekordhoch vom Freitag nehmen Anleger heute Gewinne mit.

Autobauer im Fokus

Nach der Gewinnwarnung hatte BMW am Vortag 5% verloren und auch die anderen Autobauer nach unten gezogen. Heute sehen wir zu Handelsbeginn leichte Gegenbewegungen. Allerdings ist die Lage angespannt: Vor der Entscheidung über teure Nachrüstungen für Diesel-Autos hat Finanzminister Olaf Scholz (SPD) klargemacht, dass die Autohersteller nicht auf Staatshilfe hoffen können. Der Poker geht also weiter. Noch reagieren Analysten moderat: Nur leichte Anpassungen der Kursziele.

Daimler Chef Zetsche geht

Daimler-Chef Dieter Zetsche will sein Amt als Vorstandschef zur Hauptversammlung 2019 abgeben. Nachfolger wird Forschungs- und Entwicklungsvorstand Ola Källenius. Nach einer sogenannten Abkühlungsphase soll Zetsche 2021 in den Aufsichtsrat wechseln. Zetsche ist seit Anfang 2006 Daimler-Chef

Deutsche Commerzbank UBS

Die Deutsche Bank hat angeblich Szenarien zu Fusionen insbesondere mit der Commerzbank und der UBS durchgespielt. Dies sei auf einer Strategiesitzung mit dem Aufsichtsrat Mitte September erfolgt, berichtete das Handelsblatt (Mittwochausgabe) unter Berufung auf Finanzkreise.

EUWAX SENTIMENT

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, pendelt heute mit spürbaren Ausschlägen über der Null-Linie. Anleger rechnen heute offensichtlich damit, dass der Leitindex in den positiven Bereich zurückkommt.

TRENDS IM HANDEL

Calls auf BYD gesucht

Puts auf MünchenerRück werden verkauft

Knock-out Puts auf den weltgrößten Rückversicherer Münchener Rück werden verkauft - Anleger rechnen offensichtlich mit steigenden Kursen.

Call Optionsscheinen auf den chinesischen Autobauer BYD werden gekauft. Auch hier rechnen offensichtlich mit steigenden Kursen.