Euwax-Trends: Wohnungsriseen-Fusion & neues DAX-Allzeithoch

1. Vonovia (WKN A1ML7J)

Für die Aktionäre der Vonovia war es ein ereignisreicher Wochenstart. Nach dem Übernahmeangebot für die Deutsche Wohnen kamen die Vonovia-Papiere aber teils deutlich unter Druck und verloren rund 5%. Auch heute geht es für die Aktie als meistgehandelter Wert in Stuttgart weiter bergab. So konnte die 50-Euro-Marke am Vormittag vorerst nicht übersprungen werden.



2. Volkswagen Vz. (WKN 766403)

Auch die VW-Aktie notiert zum Mittag unter hohen Umsätzen in Stuttgart rund 1,1% leichter. Unlängst wurde bekannt, dass die Schweizer Quantum-Gruppe gemeinsam mit der britischen Investmentfirma Centricus die Audi-Tochter Lamborghini übernehmen will. Die beiden Firmen sollen ein Angebot in Höhe von 7,5 Milliarden Euro vorgelegt haben. Laut einem Audi-Sprecher stehe Lamborghini jedoch nicht zum Verkauf.



3. BASF (WKN BASF11)

In einem wenig volatilen Marktumfeld bewegt sich auch die BASF-Aktie ohne große Kursausschläge. Die Papiere des Ludwigshafener Chemie-Konzerns verlieren knapp 0,6%. Auf Monatssicht musste die Aktie bereits über 4,5% nachgeben. Mehr über die Kursentwicklung der BASF-Aktie erfahren Sie mit unserem brandneuen Performance-Überblick direkt auf dem Factsheet der BASF.