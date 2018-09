Euwax-Trends: Sorgen vor Bullenfalle - Anleger sind skeptisch

Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten

Nach einem schwachen Wochenauftakt kommt der DAX auch am Dienstag nur schwer in die Gänge - er startet unverändert. Von seinem Tief bei 11.865 Punkten hatte er sich gut fünf Prozent nach oben gearbeitet. Die Vorgaben sind uneinheitlich

Viele Anleger trauen dem jüngsten Anstieg nicht und bleiben an der Seitenlinie, weil sie eine "Bullenfalle" befürchten.

Derweil rückt die US-Leitzinsentscheidung zur Wochenmitte stärker in den Fokus. Eine Zinserhöhung gilt als ausgemacht, so Experten. Spannender die Frage, ob die Fed einen vierten Zinsschritt für den Dezember in Aussicht stellt.

Die Auftragsbücher der Baufirmen in Deutschland sind weiter gut gefüllt. Im Juli des laufenden Jahres verzeichnete das Bauhauptgewerbe real - also in konstanten Preisen - 2,7 Prozent mehr Bestellungen als ein Jahr zuvor.

Nach Übernahme: Grammer Vorstand tritt zurück

Überraschende Wende beim bayerischen Autozulieferer Grammer: Nach der Übernahme durch den chinesischen Partner Ningbo Jifeng zieht sich der komplette Vorstand zurück. Sowohl der seit 2010 amtierende Vorstandschef Hartmut Müller also auch seine beiden Kollegen Gerard Cordonnier (Finanzen) und Manfred Pretscher (Technik) wollen ihre Ämter niederlegen. Ende August - nach Abschluss der Übernahme durch Ningbo Jifeng - hatte Müller in einem Interview betont, dass die neue Situation sehr positiv sei dass er einen guten Draht zum neuen Eigentümer habe und regelmäßig mit dem Senior-Chef Yiping Wang telefoniere.

Instagram Gründer verlassen Facebook

Die beiden Gründer der Fotoplattform Instagram verlassen die Konzernmutter Facebook. Sie wollten nun eine Pause nehmen und sich Gedanken über ein neues Projekt machen, erklärten Kevin Systrom und Mike Krieger in einem Blogeintrag.

Der Finanzdienst Bloomberg berichtete, die beiden hätten Meinungsverschiedenheiten mit Facebook-Chef Mark Zuckerberg über die künftige Entwicklung von Instagram gehabt.

Instagram hat mehr als eine Milliarde Nutzer und wird für Facebook immer wichtiger als Erlösquelle, während das weltgrößte Online-Netzwerk unter Druck steht.

EUWAX SENTIMENT

Der EUWAX Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart, pendelt heute mit überschaubaren Ausschlägen um die Null-Linie. Anleger versuchen heute antizyklisch von der Pendelbewegung im DAX zu profitieren.

TRENDS IM HANDEL

Calls auf Bilfinger gesucht

Puts auf Brent Öl werden verkauft

Knock-out Calls auf den Bau-Dienstleister Bilfinger werden gekauft - Puts auf Brent Öl werden verkauft. Anleger rechnen in beiden Fällen offensichtlich mit steigenden Kursen.

Put Optionsscheinen auf Lufthansa werden verkauft. Anleger rechnen nach dem Kursrutsch durch den recht hohen Ölpreis wohl wieder mit höheren Kursen.