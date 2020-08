Euwax-Trends: Schiebt der Mais-Preis die BASF an?

Umsatzspitzenreiter in Stuttgart ist heute die Siemens-Aktie, die bei rund 119,66 Euro leicht zulegt. In knapp einem Monat kommt es bei Siemens zum Stabwechsel: Vizechef Roland Busch übernimmt die Aufgabengebiete von Konzernchef Joe Kaeser. Busch plant eine Abkehr von der Holding-Struktur aus eigenständigen Geschäftsbereichen.



Die BASF gewinnt als eine der meistgehandelten Aktie in Stuttgart heute 1,2% auf 52,30 Euro. Im Fokus steht dabei der Mais-Preis, der in China auf einem 5-Jahres-Hoch liegt. Das führt laut den UBS-Analysten zusammen mit einer steigenden Mais-Nachfrage in China zu weitaus mehr Importen – und das komme Chemie- und Dünger-Konzernen wie der BASF zugute.



Daimler-Aktie handeln die Stuttgarter Anleger bei einem Plus von 0,6% heute rege. Der Autobauer verkündete, den Chauffeurservice Starrides nun in der dritten chinesischen Metropole an den Start zu bringen. Seit dem Start im Dezember 2019 sei die Zahl der registrierten und täglich aktiven Starrides-Nutzer monatlich um 80% gestiegen.