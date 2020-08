Euwax-Trends: Scheitert Bayers Glyphosat-Deal?

Auf den DAX-Aufsteiger Delivery Hero verkaufen die Stuttgarter Anleger heute einen Call-Optionsschein (WKN MC91M8). Gestern vermeldete der Konzern die 360 Millionen US-Dollar schwere Übernahme des Online-Lebensmittel-Marktplatzes Instashop, der im Nahen Osten und in Nordafrika aktiv ist. Für die Delivery Hero-Aktie geht es heute rund 3,3% bergab.



Anscheinend nehmen die Inhaber eines Call-Optionsscheins (WKN CL8UC5) auf den amerikanischen Pharmakonzern Abbott Laboratories am Freitag ihre aufgelaufenen Gewinne der letzten Tage mit. Unser Händler verzeichnet fast nur Verkaufsorders. Das Weiße Haus verkündete gestern den Kauf von 150.000 Abbott-Schnelltests für das Coronavirus. Die Aktie markierte daraufhin bei 97,22 Euro ein neues Allzeithoch.



Ein Call-Optionsschein (WKN MA17PT) auf das chinesische Internet-Unternehmen Tencent wird heute von den Anlegern in Stuttgart sehr rege gehandelt. Unser Händler verzeichnet in dem Call eine Vielzahl an kleineren Kauforders. Mit einem Minus von 2,1% notiert die Tencent-Aktie am Mittag bei rund 59 Euro.