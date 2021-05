Euwax-Trends: Reddit-Trader zurück in den „Meme-Stocks“

1. Bayer (WKN BAY001)

Wie bereits gestern werden auch am Freitag die Papiere der Bayer AG in Stuttgart äußerst rege gehandelt. Nachdem die Aktie in Folge einer weiteren Schlappe in einem laufenden Glyphosat-Verfahren gestern deutlich unter Druck stand, zeigt sie sich heute etwas erholt und notiert nahezu unverändert bei rund 52,30 Euro. Auf Wochensicht muss die Aktie rund 6% einbüßen.



2. AMC Entertainment (WKN A1W90H)

Nachdem die Aktien der Reddit-Spekulanten – AMC, GameStop und Co. – in den letzten Wochen deutlich weniger oft gehandelt wurden, taucht die AMC-Aktie heute wieder unter den meistgehandelten Titeln unter Stuttgarter Anleger auf. Die Aktien, die besonders oft in Foren wie Reddit erwähnt werden, gelten unten den Anlegern als „Meme-Stocks“. AMC-Aktien legen heute über 20% zu.



3. Allianz (WKN 840400)

Der Umsatzspitzenreiter Allianz zeigt indes keine großen Kursausschläge. Die Aktie des Versicherungs-Konzerns gewinnt rund 1,3%. Wie verschiedene Medien berichten, könnten wieder anlaufende Hollywood-Produktionen sowie Großveranstaltungen der Allianz ein gutes Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr bescheren. Die Allianz ist mit ihrem Tochterunternehmen AGCS Weltmarktführer im Segment Entertainment.