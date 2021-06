Euwax-Trends: Neues Kursziel treibt Wasserstoff-Aktie

1. About You (WKN A3CNK4)

Herzlich Willkommen auf dem Stuttgarter Börsenparkett, About You! Am Morgen wagte der Online-Modehändler den Sprung an die Börse. Der erste Preis lag mit 25,60 Euro gut 11% über dem Ausgabepreis von 23 Euro. Im weiteren Handelsverlauf stiegen die Papiere sogar bis über 26 Euro.





2. Volkswagen (WKN 766403)

Rege gehandelt werden zur Wochenmitte auch die Papiere des Wolfsburger Auto-Konzerns Volkswagen. Für die Aktie geht es um 1,5% gen Süden. Wegen anhaltender Engpässe bei der Chip-Lieferung kündigte der Konzern für die kommende Woche erneute Kurzarbeit in Teilen des Stammwerks an.



3. Tesla (WKN A1CX3T)

Auch die Aktie des großen Elektro-Auto-Konkurrenten Tesla gibt zum Mittag rund 1,3% nach. Sie befindet sich nach einem außergewöhnlich starken Kursanstieg im Jahr 2020 kurstechnisch in einer Konsolidierungsphase. Von ihren Hochs bei rund 740 Euro verlor die Aktie rund ein Drittel an Wert. Auch die letzten Analysten-Einschätzungen der Nord LB und der Credit Swiss waren lediglich Verkaufs- bzw. Halte-Empfehlungen.







Euwax Sentiment

Der Privatanlegerindex



Der Euwax Sentiment ist mit -50 Punkten tiefrot in den Handelstag gestartet. Seitdem gewinnt er kontinuierlich an Wert und notiert bei 40 Punkten. Anscheinend nutzen die Stuttgarter Derivateanleger den nachgebenden DAX zum antizyklischen Einstieg.



Anlegertrends

Die meistgehandelten Derivate



1. Call-Optionsschein auf PayPal (WKN MA4R9S)

Auf den amerikanischen Online-Zahlungsverkehrsanbieter PayPal werden im bisherigen Handelsverlauf mehrere Optionsscheine sehr rege gehandelt. Die häufigsten Preisfeststellungen finden in dem Call-Optionsschein statt. In diesem Optionsschein führt unser Händler fast ausschließlich Kauforders aus. Die PayPal-Aktie notiert 0,4% niedriger bei 223,60 Euro.



2. Knock-out-Call auf Varta (WKN TT2CPQ)

In dem Knock-out-Call auf Varta steigen die Anleger aus. Morgen wird der Batterie-Hersteller seine Hauptversammlung für das vergangene Geschäftsjahr abhalten. Die Aktie notiert im Vorfeld mit 0,2% bei 139 Euro geringfügig höher.



3. Call-Optionsschein auf ThyssenKrupp (WKN MA47QY)

Bei dem Call-Optionsschein auf ThyssenKrupp liegt laut Auskunft unseres Händlers ein leichter Überhang auf der Verkaufsseite vor. Die ThyssenKrupp-Aktie ist im Tagestief bis auf 8,81 Euro gefallen. Gegenwärtig notiert sie bei 8,88 Euro mit einem Abschlag von 5,73%.



Disclaimer

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.