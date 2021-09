Euwax Trends: Neuer Ärger für VW?

1. Deutsche Lufthansa

Sehr viele Preisfeststellungen finde in Stuttgart in der Aktie sowie den Bezugsrechten der Lufthansa statt. Der Konzern will sich durch eine Kapitalerhöhung frische Mittel beschaffen und damit den Bund als Großaktionär loswerden. Heute notieren sowohl die Bezugsrechte als auch die Aktien der Lufthansa deutlich im Minus.



2. BioNTech

Den Abwärtstrend stoppen kann aktuell auch die Aktie BioNTech. Nachdem die Aktie gestern herbe Verluste wegstecken musste, gewinnen die Papiere am Vormittag rund 3,9%. Die Marke von 250 Euro erreicht die Aktie mit diesem Plus aber noch nicht und notiert aktuell bei 247 Euro.



3. Volkswagen

Neuer Ärger für VW im Diesel-Skandal? Laut eines Medienberichts fordert die EU-Kommission in Brüssel den Automobil-Konzern dazu auf, auch Kunden außerhalb von Deutschland zu entschädigen. VW-Aktionäre zeigen sich am Mittwoch wohl gelassen – die Aktie gewinnt rund 2,2%.





