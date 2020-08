Euwax-Trends: Milliardenverlust bei Bayer

Am Dienstag kaufen die Anleger in Stuttgart einen Put-Optionsschein auf die Deutsche Bank (WKN CJ79FP). Diese stellt rund zwei Jahre nach dem Start ihr Digitalprojekt namens Yunar ein. Damit sollten Nutzer ihre Kundenkarten digital verwalten. Nun fällt das Angebot der Neuausrichtung der Digitalstrategie zum Opfer – und die Aktie der Deutschen Bank bis zum Mittag um 0,7%.



Ebenfalls gekauft wird von den Stuttgarter Anlegern heute ein Put-Optionsschein auf das Währungspaar EUR/USD (WKN ST91Q5). Hatte der Euro gegenüber dem US-Dollar am Freitag bei 1,1909 noch den höchsten Stand seit etwa zwei Jahren markiert, gab die europäische Gemeinschaftswährung inzwischen etwas nach und steht aktuell bei 1,17909 US-Dollar.



Verkauft wird hingegen ein Knock-out-Call auf Gold (WKN CL9NUU). Nachdem der Goldpreis am Freitag bei 1.982 US-Dollar auf ein neues Allzeithoch gestiegen war, bewegt er sich nun bei 1.970 US-Dollar je Feinunze leicht darunter. Am Markt wird das mit Gewinnmitnahmen nach den Rekordständen begründet.