Euwax Trends: Lufthansa im Sinkflug

1. Lufthansa

Deutlich unter Druck kommen am Mittwoch die Papiere der Lufthansa, die als meistgehandelte Aktie in Stuttgart rund 25% verlieren und damit in Richtung des Preises der unlängst ausgegebenen Bezugsrechte fallen. Das Unternehmen beschafft sich über die Herausgabe neuer Aktien frisches Kapital. Auch die entsprechenden Bezugsrechte der Lufthansa werden in Stuttgart äußerst rege gehandelt.



2. Deutsche Post

Viele Orders führen unsere Händler auch in der Aktie der Deutschen Post aus. Die Aktie notiert aktuell rund 1% leichter und entfernte sich in den letzten Handelstagen wieder von ihren Höchstständen bei über 60 Euro. Aktuell notiert die Aktie bei rund 57,70 Euro.



3. Allianz

Wie bereits seit Wochenbeginn werden in Stuttgart auch heute die Papiere des Versicherungsriesen rege gehandelt. Für die Allianz-Papiere geht es in einem soliden Marktumfeld rund 1,8% bergauf. Damit überspringt die Aktie vorerst wieder die Marke von 190 Euro. Auf Wochensicht steht dennoch ein Minus von knapp 3%.