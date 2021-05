Euwax-Trends: Lauer Wochenstart voraus?

1. Call-Optionsschein auf Fraport (WKN MA5VLQ)

Auf den Flughafenbetreiber Fraport werden heute an der Euwax mehrere Call-Optionsscheine sehr häufig gehandelt. Die meisten Preisfeststellungen finden in einem Call mit einem Basispreis von 65 Euro und einem Bewertungstag am 18.03.2022 statt. In dem Call überwiegen dabei die Käufer. Der an 31 Airports tätige Konzern hält morgen seine Hauptversammlung ab. Im Vorfeld legt die Aktie 1,63% auf 58,02 Euro zu.



2. Call-Optionsschein auf Hugo Boss (WKN MA5YTH)

Ein Call-Optionsschein auf den Modekonzern Hugo Boss wird von den Anlegern überwiegend gekauft. In der letzten Handelswoche dementierte die englische Einzelhandelskette Frasers Group, eine Übernahme von Hugo Boss zu planen. Zum Wochenstart notiert die Aktie von Hugo Boss bei 47,12 Euro rund 1,4% höher.



3. Call-Optionsschein auf Thermo Fisher Scientific (WKN MA6QVA)

Auf Thermo Fisher Scientific kaufen die Anleger in Stuttgart einen Call-Optionsschein. Thermo Fisher Scientific ist der führende Dienstleister für wissenschaftliche Anwendungen mit einem Jahresumsatz von 32,22 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr. Im bisherigen Handelsverlauf gibt die Aktie 0,56% auf 384,00 Euro nach.