Euwax-Trends: Kursexplosion bei Mountain Valley MD

Nach Bekanntgabe der Quartalszahlen bei Amazon Ende letzter Woche setzen die Anleger in Stuttgart offenbar auf einen weiter steigenden Aktienkurs. Sie kaufen am Montag einen Call-Optionsschein auf den weltgrößten Online-Händler (WKN MC51E0). Amazon konnte seinen Umsatz im zweiten Quartal um 40% steigern und fuhr mit 5,2 Milliarden US-Dollar den höchsten Überschuss der Firmengeschichte ein.



Seit heute Morgen kaufen die Stuttgarter Derivateanleger darüber hinaus einen Knock-out-Call auf Linde (WKN MC6ZCN). Am Freitag hatte JPMorgan den DAX-Konzern von „Neutral“ auf „Overweight“ hochgestuft und das Kursziel auf 280 US-Dollar erhöht. Auch die UBS stuft Linde weiterhin mit „Buy“ ein und sieht das Kursziel bei 220 Euro. Am Montagmittag notiert die Linde-Aktie bei 211,90 Euro 2,2% im Plus.



Vor der Öffnung der US-Märkte wird in Stuttgart zudem ein Knock-out-Call auf den Dow Jones rege gehandelt (WKN MC9F9F). Hier zeigt sich laut Auskunft unseres Händlers ein ausgeglichenes Bild zwischen Käufern und Verkäufern. Nach einem moderaten Plus am Freitag deutet der Future auf den Dow Jones heute auf einen freundlichen Handelsstart hin.



Disclaimer

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.